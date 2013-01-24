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Philips Saeco Xelsis

全自動義式咖啡機

HD8944/01
Saeco
1 獲獎記錄
Saeco
  • 多樣化飲品、多使用者 多樣化飲品、多使用者 多樣化飲品、多使用者
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    Philips Saeco Xelsis 全自動義式咖啡機

    HD8944/01
    1 獲獎記錄

    多樣化飲品、多使用者

    有了 Saeco Xelsis 咖啡機，家中每位成員都能享用到他或她最愛的咖啡。獨特的多使用者功能最多可為 6 位使用者建立個人設定檔，每個設定檔並可依個人喜好設定多達 9 種專屬飲品 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Philips Saeco Xelsis 全自動義式咖啡機

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      搭配全自動雙重清潔鮮奶盒

      • 配備牛奶罐與奶泡器
      • 不鏽鋼
      不鏽鋼材質外層的前衛設計

      不鏽鋼材質外層的前衛設計

      這款設計前衛的 Saeco 義式咖啡機覆以不鏽鋼材質外層。不鏽鋼讓機器展現品質卓越的外型，在廚房流理台上更是引人注目。同時更具耐用度，給您超長的使用時間。

      配備 100% 陶瓷研磨器，讓您不再喝到帶有焦味的咖啡

      配備 100% 陶瓷研磨器，讓您不再喝到帶有焦味的咖啡

      這台義式咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。Saeco 之所以選用陶瓷研磨器，就是為了在保持一致研磨效果的前提下，不過度加熱咖啡豆，以沖泡出完美無瑕的義式咖啡。陶瓷材質提供持久的運作壽命，操作使用時也毫無噪音。

      以可調式研磨器打造不同咖啡濃度的變化

      以可調式研磨器打造不同咖啡濃度的變化

      不同的混合咖啡需要不同的研磨程度，才能散發出最佳風味。這台義式咖啡機配備 8 種可調式研磨設定，從醇厚的義式濃縮咖啡需要的最細粒度，到溫潤的淡咖啡需要的最粗粒度，皆可隨心調整。

      以 6 種使用者設定檔製作出符合您個人喜好的咖啡風味

      以 6 種使用者設定檔製作出符合您個人喜好的咖啡風味

      這台 Saeco 義式咖啡機擁有 6 種可自訂的設定檔，能針對不同的咖啡飲品記憶您的個人喜好。如此一來，就算您與他人共用咖啡機，也能輕易沖泡出專屬於您個人品味的完美咖啡。

      可拆式蒸餾沖泡零件，讓清理更方便

      可拆式蒸餾沖泡零件，讓清理更方便

      Saeco 發明的蒸餾沖泡器是義式咖啡機的心臟，可確保咖啡機自動運作。因型號而異，蒸餾沖泡零件可能從正面或側面輕易拿取。可在輕鬆拆卸蒸餾沖泡器後直接於水龍頭下清洗，確保衛生安全無虞。

      自動雙重清潔功能讓您享受衛生的奶泡製作過程

      自動雙重清潔功能讓您享受衛生的奶泡製作過程

      這台 Saeco 義式咖啡機隨附全自動雙重清潔鮮奶盒功能。雙重清潔使用兩個獨立的蒸氣循環，會在沖煮每杯咖啡飲品後迅速沖洗鮮奶盒，讓您每次享用新鮮的牛奶飲品。衛生製作奶泡就是這麼簡單。

      自動清潔與除垢功能，讓咖啡機永保乾淨清潔

      自動清潔與除垢功能，讓咖啡機永保乾淨清潔

      Saeco 設計的這款義式咖啡機，能夠在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都能給您香醇、新鮮的口感。定期除垢有助於延長義式咖啡機的使用壽命。這款咖啡機不僅能在需要時提醒您除垢，並在咖啡機上展開自動除垢程序，而當咖啡機需要您介入操作時，螢幕上也會顯示清楚明確的訊息引導您。除垢過程就是這麼方便簡單！

      擁有雙鍋爐裝置，不需等候就能喝到特調咖啡

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      配備兩個獨立加熱系統，兼顧咖啡或製作奶泡的最佳溫度，這台 Saeco 全自動義式咖啡機保證次次展現專業的效能與速度。您可以一杯接著一杯準備拿鐵瑪奇朵和 Cappuccino，不需等候且杯杯完美。

      用內建鮮奶盒製作完美的奶泡

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      配備可自動清潔的自動鮮奶盒，讓您盡情享用特調咖啡。僅需將鮮奶倒入盒中，然後將盒子裝回咖啡機內，並選擇您想要的咖啡飲品。無論是拿鐵瑪奇朵、Cappuccino 或拿鐵咖啡，短短幾秒內就能品嚐。Saeco 義式咖啡機的鮮奶盒隨附自動清潔功能，即每次使用後都可進行兩個循環的蒸氣清洗程序，為您清洗鮮奶盒的管路，讓您次次品嘗新鮮的牛奶風味。

      提升菁華乳泡和咖啡本體

      提升菁華乳泡和咖啡本體

      這台 Saeco 咖啡機配備我們用來提升菁華乳泡和咖啡本體的專利功能。調節器就位於機器壺嘴，可讓您順暢調整計數器壓力，改變義式咖啡的咖啡本體和菁華乳泡。何不親自試試，找出您最愛的風味。

      技術規格

      • 服務

        2-year worldwide guarantee

      • 重量和尺寸

        Product weight
        16.1 kg
        Product dimensions (L x D x H)
        280 x 370 x 420 mm
        Country of origin
        • 義大利設計
        • 義大利製造
        Boiler material
        不鏽鋼 (金屬色)
        Power
        1500 W
        Coffee bean capacity
        350 g
        Voltage
        230 V
        Waste container capacity
        14 servings
        Cord length
        80 cm
        Supported coffee types
        • 整顆咖啡豆
        • 研磨咖啡
        Water pressure in pump
        15 巴 (完美義式濃縮咖啡)
        Frequency
        50 Hz
        Maximum cup height
        150 mm
        Cleaning and maintenance
        • 自動咖啡管路沖洗
        • 自動牛奶管路沖洗
        • 除垢循環
        Removable brewing group
        Espresso technology
        • Saeco 調節系統
        • 香氣萃取系统：預潤
        • SBS：咖啡菁華乳泡調整器
        • 溫杯器
        Number of water boilers
        2 個鍋爐 (瞬間蒸氣)
        Usage
        • 可調式咖啡機
        • 可選擇咖啡粉直接替代咖啡豆研磨
        • 置杯台
        • 從機體正面存取所有功能
        • 瞬間蒸餾 (2 個蒸餾鍋爐)
        • 可拆式蒸餾沖泡零件
        • 可拆式水箱
        Weight
        16,1 kg
        Milk carafe capacity
        0.5 l
        Water tank capacity
        1.6 l

      • 多樣化飲品

        Milk Variations
        • 奶泡細緻度調整器
        • 內建自動鮮奶功能
        • 奶泡量選擇器
        • 可拆式鮮奶盒

      • 永續性

        Automatic Stand-by Option

      • 技術資料

        Power
        1500 W
        Voltage
        230 V
        Frequency
        50 Hz
        Pump Pressure
        15 bar

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