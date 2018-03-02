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享用美味炸物，降低高達 80% 的油脂含量*
飛利浦獨特的 TurboStar 技術讓您不需添加油或使用少許油即可開始油炸，同時仍可製作外酥內軟的可口食物。現在有了 QuickControl 轉盤，讓您更容易上手。最愛炸物一按搞定！
TurboStar
TurboStar 技術
白色，1425W，0.8 公斤
拜飛利浦 TurboStar 技術之賜，所有食物都會同時以持續且循環的高溫進行烹煮。因此，即使食材相互堆疊，不需翻面也能均勻炸透。除了加熱氣流之外，上方的強力直接熱源也能快速讓食材成為金黃酥脆的美味料理。「外酥內軟」
飛利浦健康氣炸鍋的快速清洗網籃包含可拆式不沾黏網孔，讓清潔工作更加輕鬆快速。可拆式不沾黏塗層底盤與食物籃可用洗碗機清洗，清潔方便。相較於一般油炸鍋，飛利浦健康氣炸鍋採用 TurboStar 技術，您和家人不用再蒙受油耗味之苦。
飛利浦健康氣炸鍋的應用程式完全免費，內建諸多美味食譜，方便您逐步依照指示操作。在特別場合中發揮創意，快速做出健康的點心或餐點。
相較於沒有 TurboStar 技術的氣炸鍋
相較於使用油炸鍋炸薯條