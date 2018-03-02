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  • 享用美味炸物，降低高達 80% 的油脂含量*
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已停產

Avance Collection健康氣炸鍋

HD9642/22

享用美味炸物，降低高達 80% 的油脂含量*

飛利浦獨特的 TurboStar 技術讓您不需添加油或使用少許油即可開始油炸，同時仍可製作外酥內軟的可口食物。現在有了 QuickControl 轉盤，讓您更容易上手。最愛炸物一按搞定！

查看所有優點

透過 TurboStar 技術，完美烹調炸物

享用美味炸物，降低高達 80% 的油脂含量*

  • TurboStar

  • TurboStar 技術

  • 白色，1425W，0.8 公斤

美味料理：外酥內軟

美味料理：外酥內軟

拜飛利浦 TurboStar 技術之賜，所有食物都會同時以持續且循環的高溫進行烹煮。因此，即使食材相互堆疊，不需翻面也能均勻炸透。除了加熱氣流之外，上方的強力直接熱源也能快速讓食材成為金黃酥脆的美味料理。「外酥內軟」

快速清洗網籃搭配不沾黏網孔，90 秒即可輕鬆清潔

快速清洗網籃搭配不沾黏網孔，90 秒即可輕鬆清潔

飛利浦健康氣炸鍋的快速清洗網籃包含可拆式不沾黏網孔，讓清潔工作更加輕鬆快速。可拆式不沾黏塗層底盤與食物籃可用洗碗機清洗，清潔方便。相較於一般油炸鍋，飛利浦健康氣炸鍋採用 TurboStar 技術，您和家人不用再蒙受油耗味之苦。

應用程式內一共有超過 200 份食譜，隨附免費食譜書

應用程式內一共有超過 200 份食譜，隨附免費食譜書

飛利浦健康氣炸鍋的應用程式完全免費，內建諸多美味食譜，方便您逐步依照指示操作。在特別場合中發揮創意，快速做出健康的點心或餐點。

技術規格

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免責聲明

  1. 相較於沒有 TurboStar 技術的氣炸鍋

  2. 相較於使用油炸鍋炸薯條