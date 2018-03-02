享用美味炸物，降低高達 80% 的油脂含量*

飛利浦獨特的 TurboStar 技術讓您不需添加油或使用少許油即可開始油炸，同時仍可製作外酥內軟的可口食物。現在有了 QuickControl 轉盤，讓您更容易上手。最愛炸物一按搞定！