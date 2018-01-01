7 歲以上

飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列標準型牙刷刷頭的貼面設計適合 7 歲以上孩童的牙齒，柔軟刷毛能達到溫和的清潔效果。刷頭背面的橡膠成型部分提供更安全愉悅的潔淨感受。另有專為 4 歲以上孩童設計的迷你型牙刷刷頭。