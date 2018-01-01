Philips Sonicare 飛利浦Sonicare 兒童專用-標準型音波震動牙刷刷頭
迅速實現卓越清潔效果。*
Sonicare For Kids 兒童成長系列牙刷刷頭最適合還在長牙的小嘴巴。本牙刷刷頭專門搭配 For Kids 電動牙刷使用，合力提供更加安全愉快的刷牙體驗，讓孩子在獲得樂趣的同時建立良好習慣。
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建議零售價格: NT$540.00
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Philips Sonicare 飛利浦Sonicare 兒童專用-標準型音波震動牙刷刷頭
迅速實現卓越清潔效果。* 清潔並保護燦爛笑容，7 歲以上兒童適用 7 歲以上
飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列標準型牙刷刷頭的貼面設計適合 7 歲以上孩童的牙齒，柔軟刷毛能達到溫和的清潔效果。刷頭背面的橡膠成型部分提供更安全愉悅的潔淨感受。另有專為 4 歲以上孩童設計的迷你型牙刷刷頭。
相較於手動牙刷能提高 75% 的清潔效能
飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列牙刷刷頭經醫學證實，相較於手動牙刷，牙菌斑清除效果更為優異。立即增加兒童口腔的防護，遠離蛀牙，讓看診體驗更輕鬆愉悅。嚴格檢驗品質保證，否則退費。
每秒徹底發揮優越潔牙能力
我們的音波震動動力能在小朋友有限的刷牙時間內充分發揮清潔作用，同時協助他們培養良好的健康習慣，讓他們完全掌握刷牙技巧。
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。
適用於任何飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷
飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列刷頭只需輕輕一按即可在牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。
每日例行的最佳口腔保健
效能如同所有正牌飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭，這款牙刷刷頭能保護牙齒與牙齦。每支牙刷刷頭皆經過品質測試，確保提供持久耐用的絕佳效能。
提示型刷毛可確保獲得有效的潔牙效果
初期不會有明顯差別，但在經過數個月正常使用後，牙刷刷頭會失去硬度並逐漸磨損。我們的藍色提示型刷毛會褪為白色，提醒您何時該更換刷頭。要獲得最佳的清潔效果，應每三個月更換一次刷頭。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
設計與外型
硬式刷毛
中 色彩
水藍色 刷頭材質
不含 BPA 提示型刷毛
藍色刷毛褪色 尺寸
標準型
相容性
刷頭設計
一按即用 適用於以下型號
兒童專用
內附配件
刷頭
2 支 Sonicare for Kids 兒童成長系列標準型
品質與功效兼具
替換
每 3 個月 經品質測試
最佳使用狀況
對健康有益
清除牙菌斑
牙菌斑清除效果提高 75%*
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