Philips Sonicare W2 Optimal White 標準型音波震動牙刷刷頭
只要一星期，可讓牙齒高達 100% 額外潔白*
W2 Optimal White 刷頭非常適合想要達到更進一步深層清潔效果的人們，不僅可清除表面齒垢，更能帶來潔白皓齒，自信展露耀眼笑容。本刷頭也能在專業美白療程之間持續維護牙齒的亮白度
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建議零售價格: NT$990.00
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Philips Sonicare W2 Optimal White 標準型音波震動牙刷刷頭
只要一星期，可讓牙齒高達 100% 額外潔白* 先進清潔效果，可去除齒垢，打造潔白皓齒 3 組 標準型 一按即用 BrushSync 模式配對 牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍
濃密高品質刷毛的牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。
只要 1 星期，鑽石型刷毛就能讓牙齒 100% 更潔白
DiamondClean 的齒垢去除墊以濃密的鑽石型刷毛組成，可去除食物和飲料造成的表面齒垢。短短 7 天就能讓您綻放 100%* 更潔白的笑顏。
自動選擇最佳模式，確保極致效能**
我們的 BrushSync™ 模式配對功能讓您每次都享有最佳潔牙體驗 **。飛利浦 Sonicare W2 Optimal White 潔白刷頭可與具備 BrushSync™ 功能的飛利浦 Sonicare 牙刷握把同步連結 **，選擇最佳的刷牙模式與強度等級，達到優異的牙齒美白效果。您只需要刷牙，其他都不必費心。
隨時得知何時該更換，展現高效清潔效果。
刷頭在使用 3 個月後會失去原有的效率，但 BrushSync™ 技術會在此之前提醒您。您的智慧型牙刷會追蹤刷頭的使用頻率和硬度，並且在該更換時通知您。沒有智慧型飛利浦 Sonicare 牙刷嗎？只要觀察藍色更換刷毛，褪為白色即代表需更換全新刷頭。
經測試以符合您的口腔健康需求
所有的飛利浦 Sonicare 刷頭不僅安全，對牙齒和牙齦更是溫和。各款刷頭皆以使用時的速度進行測試，確保您能在每次刷牙時獲得超乎想像的效能，並且擁有耐用持久的牙刷。
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。
一按即用設計，能輕鬆更換刷頭
您的 W DiamondClean 刷頭可與任何一款飛利浦 Sonicare 牙刷握把完美搭配 (除了 Philips One 和 Essence 以外)。只需輕輕一按即可輕鬆拆裝，更換和清潔都很方便容易。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
設計與外型
硬式刷毛
中 色彩
白色 提示型刷毛
藍色刷毛褪色 尺寸
標準型
相容性
刷頭設計
一按即用 BrushSync 模式配對
是 適用於以下型號
2 系列牙菌斑防禦
2 系列牙菌斑防護
3 系列牙齦健康
DiamondClean 鑽石靚白系列
DiamondClean Smart
EasyClean 簡易清潔系列
Essence+
FlexCare 頂級保養系列
FlexCare 白金系列
FlexCare 連線白金系列
FlexCare+ 頂級保養系列
兒童專用
HealthyWhite 健康靚白系列
HealthyWhite+ 健康靚白系列
PowerUp
ProtectiveClean
內附配件
刷頭
3 組 W2 Optimal White 標準型
品質與功效兼具
替換
每 3 個月 經品質測試
最佳使用狀況
對健康有益
牙齦健康
幫助改善牙齦健康 清除牙菌斑
牙菌斑清除效果提高達 7 倍* 亮白
只要 1 星期，牙齒更潔白亮麗
牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍 * BrushSync™ 模式配對僅相容於具備飛利浦 Sonicare BrushSync™ 功能的牙刷握把
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