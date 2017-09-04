Philips Sonicare 智能亮白鑽石刷頭 標準型音波震動牙刷刷頭
優異清潔效能*，讓牙齒更潔白
相較於手動牙刷，智能亮白鑽石刷頭的牙垢去除率高達 100%，短短一週就能讓牙齒更潔白亮麗。經臨床證明，使用四週後，牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍。
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建議零售價格: NT$990.00
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Philips Sonicare 智能亮白鑽石刷頭 標準型音波震動牙刷刷頭
優異清潔效能*，讓牙齒更潔白 先進清潔效果，可去除齒垢，打造潔白皓齒 3 組 標準型 一按即用 BrushSync 模式配對 牙菌斑清除效果提高達 7 倍*
濃密的高品質刷毛，其牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍，而特殊曲線外型的強韌刷頭則讓原本難以清潔的地方變得輕鬆無比。
確保有效的牙齦護理、清除牙菌斑和美白效果
使用三個月後，刷頭會開始疲乏且效率降低。BrushSync™ 會在刷頭損壞前提醒病患。每組智慧型飛利浦 Sonicare 電動牙刷都會追蹤病患的刷牙頻率和施力的狀況，然後在需要更換刷頭時給予通知。對於不使用智慧型牙刷的病患，當藍色提醒刷毛會褪為白色，就表示該換新刷頭了。
經嚴格測試以滿足病患的口腔健康需求
所有的原廠飛利浦 Sonicare 刷頭皆經過證實，不僅安全，對牙齒和牙齦更是溫和。我們的產品皆經過嚴格測試，確保病患能在每次刷牙時獲得超乎想像的效能，並且擁有耐用持久的牙刷。
指示握把選擇最佳模式*
使用我們的 BrushSync™ 模式配對功能，讓病患獲得優越的清潔效果。* W DiamondClean 刷頭可與任何具備 BrushSync™ 功能的飛利浦 Sonicare 牙刷握把同步連結。* 握把會自動選擇最佳刷牙模式與強度等級，達到優異的美白效果。
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術
飛利浦 Sonicare 先進的音波震動技術在齒間製造震動水波，刷動動作可瓦解並清除牙菌斑，每天都能實現卓越清潔效果。
適用於任何飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷
W DiamondClean 刷頭只需輕輕一按即可從飛利浦 Sonicare 牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。W DiamondClean 刷頭適用於所有飛利浦 Sonicare 牙刷握把，除了 PowerUp 電池和 Essence 以外。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
設計與外型
硬式刷毛
中 色彩
黑色 提示型刷毛
藍色刷毛褪色 尺寸
標準型
相容性
刷頭設計
一按即用 BrushSync 模式配對
是 適用於以下型號
2 系列牙菌斑防禦
2 系列牙菌斑防護
3 系列牙齦健康
DiamondClean 鑽石靚白系列
DiamondClean Smart
EasyClean 簡易清潔系列
Essence+
FlexCare 頂級保養系列
FlexCare 白金系列
FlexCare 連線白金系列
FlexCare+ 頂級保養系列
兒童專用
HealthyWhite 健康靚白系列
HealthyWhite+ 健康靚白系列
PowerUp
ProtectiveClean
內附配件
刷頭
3 組 W DiamondClean 標準型
品質與功效兼具
替換
每 3 個月 經品質測試
最佳使用狀況
對健康有益
清除牙菌斑
牙菌斑清除效果提高達 7 倍* 牙齦健康
幫助改善牙齦健康 亮白
只要 1 星期，牙齒更潔白亮麗
牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍 * BrushSync™ 模式配對僅相容於具備飛利浦 Sonicare BrushSync™ 功能的牙刷握把
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