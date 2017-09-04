經嚴格測試以滿足病患的口腔健康需求

所有的原廠飛利浦 Sonicare 刷頭皆經過證實，不僅安全，對牙齒和牙齦更是溫和。我們的產品皆經過嚴格測試，確保病患能在每次刷牙時獲得超乎想像的效能，並且擁有耐用持久的牙刷。