精緻。Fidelio 呈現飛利浦獨特音感

從緊湊有控制的低音，到溫暖的中音和閃耀的高音，這款優異的耳機能精確分辨樂器，實現精緻的自然音質。石墨烯塗層動態驅動器帶來前所未有的細膩度。您會聽到鍾愛演出者原汁原味的創作。