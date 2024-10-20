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    Fidelio 覆耳式無線耳機

    L4/00

    為沉浸感而造

    隨時隨地均可舒適沉浸於音樂世界。這款音響發燒友等級的無線耳機結合細緻 Fidelio 音效、智慧除噪控制和服貼設計，讓您在家外出都能享受聽覺饗宴。

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    Fidelio 覆耳式無線耳機

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    為沉浸感而造

    • 精緻自然音質
    • 抗噪 Pro+
    • 優異的通話品質
    • 雋永的 Fidelio 設計
    精緻。Fidelio 呈現飛利浦獨特音感

    精緻。Fidelio 呈現飛利浦獨特音感

    從緊湊有控制的低音，到溫暖的中音和閃耀的高音，這款優異的耳機能精確分辨樂器，實現精緻的自然音質。石墨烯塗層動態驅動器帶來前所未有的細膩度。您會聽到鍾愛演出者原汁原味的創作。

    適應力強大的沉浸體驗。抗噪 Pro+

    適應力強大的沉浸體驗。抗噪 Pro+

    適應性降噪功能可根據所在的環境快速調整，即時抑制風聲等外部噪音。無論是音樂或通話，不需要動手，也能隨時隨地陶醉其中。如要調整透明度或風切抑制程度，只需使用飛利浦耳機應用程式即可。

    優異的通話品質。每個字都能清晰宏亮

    優異的通話品質。每個字都能清晰宏亮

    波束成形麥克風會鎖定您的聲音，先進的 AI 演算法則可阻擋背景噪音，避免通話受阻。即便在最繁忙、吵雜的地點，也可以愉悅地通話：通話雙方都能清楚地聽到彼此說話。

    雋永的 Fidelio 設計

    雋永的 Fidelio 設計

    美觀、穩定、方便穿戴。這包括圓形頭帶搭配暗色緞紋鋁耳罩環和Muirhead 皮革裝飾的精美外觀，還有覆耳式耳機帶來的精巧輕盈感，搭配記憶泡棉耳罩襯墊為頭部側邊帶來的輕柔均衡力道。

    任何來源都有絕妙音效。無論有線無線。

    任何來源都有絕妙音效。無論有線無線。

    這款耳機提供眾多選擇。要在 iOS 或 Android 裝置串流收聽最佳音效，支援 AAC 和 LDAC 轉碼器。有線聆聽時，隨附的分離式纜線可讓您插入 DAC、耳機擴大機或筆記型電腦。您也可以使用 USB-C 纜線插入任何有 USB-C 連接埠的手機中。

    40 小時播放時間 (關閉降噪功能則為 50 小時)

    40 小時播放時間 (關閉降噪功能則為 50 小時)

    即使開啟降噪功能，也可暢享超過一天的聆聽體驗。透過 USB-C，只要 2 小時即可完全充電，也可快速充電 15 分鐘，便能提供 14 小時電力。當不使用耳機時，可將其平折放回其收納盒中。

    順暢操控搭配自動暫停與多點技術

    順暢操控搭配自動暫停與多點技術

    耳罩上有觸控功能和按鈕，拿下耳機音樂便會暫停。先進的藍牙多點技術可讓您在兩個裝置之間順暢切換：在筆記型電腦上聆聽音樂、在手機上接聽來電，然後自動切換回音樂。

    飛利浦耳機應用程式。自訂體驗

    飛利浦耳機應用程式。自訂體驗

    開啟細緻的空間音效，模擬傾聽立體聲喇叭的體驗。亦可關閉適應性降噪並自己掌控降噪程度。聽音樂和 Podcast 時，應用程式的自訂多波段等化器可讓您微調頻率，以搭配您正在使用的來源裝置。

    Google 助理。Google Fast Pair

    Google 助理。Google Fast Pair

    完全整合 Google 助理，只要說「Hey Google」，然後詢問任何問題即可。Google Fast Pair 讓您輕觸一下就能與相容的 Android 裝置配對：找不到耳機時可以打過去，耳機便會響鈴！

    技術規格

    • 音效

      頻率範圍
      7 - 40,000 Hz
      喇叭直徑
      40 公釐
      阻抗
      16 歐姆
      最大輸入功率
      30 mW
      敏感度
      99 dB (1KHz -10dBFs)
      驅動器類型
      石墨烯塗層
      高解析度音訊

    • 連線能力

      藍牙版本
      5.3
      藍牙設定檔
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      可拆式纜線
      最大範圍
      最多 10  m
      多點連線
      支援的編碼
      • AAC
      • LDAC
      • SBC
      無線傳輸類型
      藍牙
      耳機插槽
      2.5  mm
      USB 音訊支援

    • 外紙箱

      長度
      24.2  cm
      包裝數
      3
      寬度
      22.6  cm
      總重
      3.4  kg
      高度
      25  cm
      GTIN
      1 48 95229 13174 0
      淨重
      1.71  kg
      皮重
      1.69  kg

    • 便利

      自動關機
      音量控制
      飛利浦耳機應用程式支援
      Google Fast Pair
      自動暫停 (紅外線感應器)
      韌體可更新
      控制類型
      觸控

    • 功率

      充電式
      電池數量
      1 入
      充電時間
      2  小時
      音樂播放時間 (ANC 開啟)
      40  小時
      音樂播放時間 (ANC 關閉)
      50  小時
      快速充電時間
      15 mins for 14 hrs
      電池重量 (總計)
      15  g
      電池容量 (耳機)
      800  mAh
      電池類型 (耳機)
      鋰離子 (內建)

    • 包裝尺寸

      高度
      25.5  cm
      包裝類型
      紙箱
      貨架放置類型
      吊掛式
      寬度
      21  cm
      深度
      7.4  cm
      內含產品件數
      1
      EAN
      48 95229 13174 3
      總重
      0.88  kg
      淨重
      0.57  kg
      皮重
      0.31  kg

    • 產品尺寸

      高度
      5.3  cm
      寬度
      21.4  cm
      深度
      20.9  cm
      重量
      0.33  kg

    • 配件

      其他
      1 個硬殼攜帶盒
      音訊線
      2.5-3.5 公釐立體聲纜線，長度=1.2 公尺
      快速入門指南
      充電纜線
      USB-C 纜線，200 公釐

    • 設計

      色彩
      黑色
      配戴方式
      頭帶
      折疊式設計
      無效果
      貼耳材質
      合成皮革
      耳形貼合
      覆耳式
      耳罩類型
      封閉式背部

    • 電信

      用於通話的麥克風
      2 AI mics

    • UPC

      UPC
      8 40063 20320 4

    • ANC 功能

      ANC 科技
      混合式，ANC Pro+
      感知模式
      適應性 ANC
      ANC (主動降噪)

    • 語音助理

      相容的語音助理
      • Apple Siri
      • Google 助理
      語音助理啟動
      按下語音助理按鈕
      語音助理支援

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