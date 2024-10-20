為沉浸感而造
隨時隨地均可舒適沉浸於音樂世界。這款音響發燒友等級的無線耳機結合細緻 Fidelio 音效、智慧除噪控制和服貼設計，讓您在家外出都能享受聽覺饗宴。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
為沉浸感而造 精緻自然音質 抗噪 Pro+ 優異的通話品質 雋永的 Fidelio 設計 精緻。Fidelio 呈現飛利浦獨特音感
從緊湊有控制的低音，到溫暖的中音和閃耀的高音，這款優異的耳機能精確分辨樂器，實現精緻的自然音質。石墨烯塗層動態驅動器帶來前所未有的細膩度。您會聽到鍾愛演出者原汁原味的創作。
適應力強大的沉浸體驗。抗噪 Pro+
適應性降噪功能可根據所在的環境快速調整，即時抑制風聲等外部噪音。無論是音樂或通話，不需要動手，也能隨時隨地陶醉其中。如要調整透明度或風切抑制程度，只需使用飛利浦耳機應用程式即可。
優異的通話品質。每個字都能清晰宏亮
波束成形麥克風會鎖定您的聲音，先進的 AI 演算法則可阻擋背景噪音，避免通話受阻。即便在最繁忙、吵雜的地點，也可以愉悅地通話：通話雙方都能清楚地聽到彼此說話。
雋永的 Fidelio 設計
美觀、穩定、方便穿戴。這包括圓形頭帶搭配暗色緞紋鋁耳罩環和Muirhead 皮革裝飾的精美外觀，還有覆耳式耳機帶來的精巧輕盈感，搭配記憶泡棉耳罩襯墊為頭部側邊帶來的輕柔均衡力道。
任何來源都有絕妙音效。無論有線無線。
這款耳機提供眾多選擇。要在 iOS 或 Android 裝置串流收聽最佳音效，支援 AAC 和 LDAC 轉碼器。有線聆聽時，隨附的分離式纜線可讓您插入 DAC、耳機擴大機或筆記型電腦。您也可以使用 USB-C 纜線插入任何有 USB-C 連接埠的手機中。
40 小時播放時間 (關閉降噪功能則為 50 小時)
即使開啟降噪功能，也可暢享超過一天的聆聽體驗。透過 USB-C，只要 2 小時即可完全充電，也可快速充電 15 分鐘，便能提供 14 小時電力。當不使用耳機時，可將其平折放回其收納盒中。
順暢操控搭配自動暫停與多點技術
耳罩上有觸控功能和按鈕，拿下耳機音樂便會暫停。先進的藍牙多點技術可讓您在兩個裝置之間順暢切換：在筆記型電腦上聆聽音樂、在手機上接聽來電，然後自動切換回音樂。
飛利浦耳機應用程式。自訂體驗
開啟細緻的空間音效，模擬傾聽立體聲喇叭的體驗。亦可關閉適應性降噪並自己掌控降噪程度。聽音樂和 Podcast 時，應用程式的自訂多波段等化器可讓您微調頻率，以搭配您正在使用的來源裝置。
Google 助理。Google Fast Pair
完全整合 Google 助理，只要說「Hey Google」，然後詢問任何問題即可。Google Fast Pair 讓您輕觸一下就能與相容的 Android 裝置配對：找不到耳機時可以打過去，耳機便會響鈴！
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
頻率範圍
7 - 40,000 Hz 喇叭直徑
40 公釐 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
30 mW 敏感度
99 dB (1KHz -10dBFs) 驅動器類型
石墨烯塗層 高解析度音訊
是
連線能力
藍牙版本
5.3 藍牙設定檔 可拆式纜線
是 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼 無線傳輸類型
藍牙 耳機插槽
2.5
mm USB 音訊支援
是
外紙箱
長度
24.2
cm 包裝數
3 寬度
22.6
cm 總重
3.4
kg 高度
25
cm GTIN
1 48 95229 13174 0 淨重
1.71
kg 皮重
1.69
kg
便利
自動關機
是 音量控制
是 飛利浦耳機應用程式支援
是 Google Fast Pair
是 自動暫停 (紅外線感應器)
是 韌體可更新
是 控制類型
觸控
功率
充電式
是 電池數量
1 入 充電時間
2
小時 音樂播放時間 (ANC 開啟)
40
小時 音樂播放時間 (ANC 關閉)
50
小時 快速充電時間
15 mins for 14 hrs 電池重量 (總計)
15
g 電池容量 (耳機)
800
mAh 電池類型 (耳機)
鋰離子 (內建)
包裝尺寸
高度
25.5
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
21
cm 深度
7.4
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 13174 3 總重
0.88
kg 淨重
0.57
kg 皮重
0.31
kg
產品尺寸
高度
5.3
cm 寬度
21.4
cm 深度
20.9
cm 重量
0.33
kg
配件
其他
1 個硬殼攜帶盒 音訊線
2.5-3.5 公釐立體聲纜線，長度=1.2 公尺 快速入門指南
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
黑色 配戴方式
頭帶 折疊式設計
無效果 貼耳材質
合成皮革 耳形貼合
覆耳式 耳罩類型
封閉式背部
電信
用於通話的麥克風
2 AI mics
UPC
UPC
8 40063 20320 4
ANC 功能
ANC 科技
混合式，ANC Pro+ 感知模式
是 適應性 ANC
是 ANC (主動降噪)
是
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
按下語音助理按鈕 語音助理支援
是
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