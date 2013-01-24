低音反射系統造就清晰、動態且平衡的低音

此款耳機的聲能封閉式背部架構所採用的低音反射系統，是以耳蓋搭配精心設置的導口。這樣的組合能夠調節內部音室中的氣壓，提供振膜一個受控制的環境，以產生最理想的聲能回應。搭配聲能密封捕捉設計，讓每個自然音效細節不受干擾，並提供精準動態的低音，音效清晰效果不打折。