搜尋關鍵字
高傳真音效，精湛工藝
飛利浦 Fidelio M1MKII 於經典設計中融合同級最佳音效與真正的舒適感受，經專家設計製造，提供高清晰度音樂饗宴。輕巧耐用的機體設計可隨時隨地確保優異的抗噪功能。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
高傳真音效，精湛工藝
飛利浦 Fidelio M1MKII 於經典設計中融合同級最佳音效與真正的舒適感受，經專家設計製造，提供高清晰度音樂饗宴。輕巧耐用的機體設計可隨時隨地確保優異的抗噪功能。 查看所有優點
高傳真音效，精湛工藝
飛利浦 Fidelio M1MKII 於經典設計中融合同級最佳音效與真正的舒適感受，經專家設計製造，提供高清晰度音樂饗宴。輕巧耐用的機體設計可隨時隨地確保優異的抗噪功能。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
高傳真音效，精湛工藝
飛利浦 Fidelio M1MKII 於經典設計中融合同級最佳音效與真正的舒適感受，經專家設計製造，提供高清晰度音樂饗宴。輕巧耐用的機體設計可隨時隨地確保優異的抗噪功能。 查看所有優點
「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。Fidelio 耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。無論是欣賞高解析度的音樂收藏或較傳統的音樂檔案，Fidelio 耳機系列的高頻延伸非常滑順，利於帶來更豐富的細節。
每個喇叭驅動器配對前均經過精心挑選、調整與測試，以實現最平衡的自然音效。此款 40 公釐驅動器運用強力釹磁石，提供真正的廣域動態高清晰度音質，忠實重現任何音效細節。
Fidelio 耳機採用聲能密封構造，其內部音室內建經特殊設計的密封條，因此能有效避免不必要的漏音，完整保留音效細節。如此您不僅能感受出色的低音效果，同時讓您全然沉浸於音樂中每一個細膩的起伏轉折，不受外界噪音干擾。
此款耳機的聲能封閉式背部架構所採用的低音反射系統，是以耳蓋搭配精心設置的導口。這樣的組合能夠調節內部音室中的氣壓，提供振膜一個受控制的環境，以產生最理想的聲能回應。搭配聲能密封捕捉設計，讓每個自然音效細節不受干擾，並提供精準動態的低音，音效清晰效果不打折。
Fidelio 耳機所採用的每種材質均經過仔細挑選，以確保長時間聆聽的舒適度，同時提升音效表現。符合人體工學的高級記憶泡棉耳墊可貼合耳形。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留低音並隔絕環境噪音。在設計上，依比例搭配採用布料與合成皮革製成的外墊，能降低耳朵表面受壓與積熱，讓耳機在配戴舒適之外亦可兼具優異音效。
飛利浦 Fidelio M1MKII 的雙層耳蓋採精密設計，能減少共鳴並減輕震動，確實提供精準清晰的音效，讓您享受每一絲絕佳的音效細節。堅固的分層構造能確保耐用性與舒適度，讓 M1MKII 成為您享受音樂時的良伴，與您長相左右。
相較於前幾代產品，Fidelio M1MKII 採用的音圈重量更輕，可確保在低音時發揮更高的清晰度，在高音時呈現更廣闊的音場延伸範圍。因此，您可以獲得更細膩、更寬廣的整體音效體驗。
音效
設計
連線
配件