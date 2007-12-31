鬧鐘及睡眠定時器功能

許多鬧鐘都是以具備各式的鬧鈴選擇為特色。而此款飛利浦時鐘收音機可選用廣播電台或傳統的蜂鳴鬧鈴喚醒您。睡眠定時器可讓您依照正常入睡所需的時間長短，設定音樂時間長度。無論您對鬧鐘的需求為何，是穩定音調的早晨蜂鳴鬧鈴，或是在睡前聆聽最喜歡的音樂，這款時鐘收音機都能滿足您。