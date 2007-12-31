DVD 超迷你劇院系統 MCD139B/98
享受精彩的電影體驗
使用飛利浦 MCD139B 享受您最喜愛的電影。搭配最佳化影像品質的循序掃描以及強力輸出音效的超重低音強化，現在您在家就可以享受劇院影音體驗。
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
享受精彩的電影體驗
使用飛利浦 MCD139B 享受您最喜愛的電影。搭配最佳化影像品質的循序掃描以及強力輸出音效的超重低音強化，現在您在家就可以享受劇院影音體驗。
查看所有優點
享受精彩的電影體驗
使用飛利浦 MCD139B 享受您最喜愛的電影。搭配最佳化影像品質的循序掃描以及強力輸出音效的超重低音強化，現在您在家就可以享受劇院影音體驗。
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
享受精彩的電影體驗
使用飛利浦 MCD139B 享受您最喜愛的電影。搭配最佳化影像品質的循序掃描以及強力輸出音效的超重低音強化，現在您在家就可以享受劇院影音體驗。
查看所有優點
循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。
數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。
動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。
鬧鐘及睡眠定時器功能
許多鬧鐘都是以具備各式的鬧鈴選擇為特色。而此款飛利浦時鐘收音機可選用廣播電台或傳統的蜂鳴鬧鈴喚醒您。睡眠定時器可讓您依照正常入睡所需的時間長短，設定音樂時間長度。無論您對鬧鐘的需求為何，是穩定音調的早晨蜂鳴鬧鈴，或是在睡前聆聽最喜歡的音樂，這款時鐘收音機都能滿足您。
數位選台 (可預設 40 組)，便利無比
數位收音機為您飛利浦音響中的音樂收藏提供額外的音樂選擇。只要鎖定您想要預設的電台，然後按下預設鈕不放即可記憶頻率。有了預設電台的儲存功能，您就可快速存取最愛的電台，而無須每次都要手動調頻。
杜比數位讓您享受極致的觀影體驗
杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。
播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。此外，支援 DivX® 可讓您觀賞 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 等可燒錄光碟中。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
輸出功率
1800 瓦 PMPO 加強音效 音效系統
Dolby 數位 輸出功率 (RMS)
2x25 瓦 + 50 瓦 RMS
喇叭
主喇叭
3 吋低音喇叭 重低音喇叭類型
被動式
影片播放
播放媒體
DVD+RW
DVD-Video
相片光碟
VCD/SVCD
DivX
DVD 光碟播放模式
視角選擇
PBC
慢動作
變焦
OSD
恢復播放
父母監控鎖定
A-B 段重複播放 DVD 地區。
3 視訊增強
循序掃描
播放音效
播放媒體
WMA-CD
MP3-CD
CD
CD-R
CD-RW 光碟播放模式
可設定 20 首曲目
重複播放/單首播放/全部播放/自訂曲目播放
隨機播放 載具類型
Top 光碟數目
1
調諧器/接收/傳送
調諧器波段
FM 立體聲 自動數位選台
有 記憶選台
40 調諧器增强功能
自動儲存
連線
視訊輸出 - 類比
色差影像 Y Pb Pr (cinch)
複合 CVBS (黃色 cinch)
S 端子 (Hosiden) AUX 輸入
1x(左/右)/ RCA 其他連接
數位音訊同軸輸出
FM 天線
音效輸出接頭
DIN 連線 音訊連接
便利
鬧鐘 時鐘
主螢幕顯示 顯示類型
白色 FTD OSD 語言
配件
附配件
複合視訊線 (Y)
FM 天線
AC 電源線
IFU / 使用者手冊
簡易使用指南
全球保證手冊 遙控器
38 鍵含鋰電池 纜線
Din 快速入門指南
英文
尺寸
機體深度
221.5
mm 機體高度
90
mm 機體寬度
218
mm 主喇叭深度
232
mm 主喇叭高度
250
mm 主喇叭寬度
125
mm 包裝外箱厚度
330
mm 包裝高度
314
mm 包裝寬度
550
mm 重低音喇叭深度
232
mm 重低音喇叭高度
250
mm 重低音喇叭寬度
147
mm 產品含包裝重量
13
kg
電源
電源供應器
100-240VAC，50/60Hz 內容物
箱內其他物品 複合視訊線 (Y) FM 天線 AC 電源線 IFU / 使用者手冊 簡易使用指南 全球保證手冊
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。