便於旅行時使用。適用於大多數的微波爐。

飛利浦 Avent 微波消毒鍋經專門設計，適用於市面上大部分的微波爐。體積精巧便於外出攜帶。無論是短期隔夜旅行或是長期出國度假，都能隨時有消毒的奶瓶可使用。同時也適合放在祖父母家中，作為備用的消毒鍋。尺寸：166 (高)、280 (寬)、280 (長) 公釐。