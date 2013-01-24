飛利浦 Avent 儲存系統，方便儲存

飛利浦 Avent VIA 是一套多功能且省空間的儲存系統，能陪著您的寶寶一同成長。您只需要用同一個杯子，就能為寶寶儲存乳汁與嬰兒食物，並可搭配所有的飛利浦 Avent 吸乳器與奶嘴。 查看所有優點