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無線入耳式設計，NFC 輕鬆配對
SHB5800 入耳式藍牙耳機搭載工藝精湛的驅動器，可傳達純淨低音與平衡音效。並配備舒適耳塞、可供輕鬆配對的單鍵式 NFC，以及持久耐用的 IPX2 防汗防潮設計，讓您在外時亦能享受音樂與接聽電話。 查看所有優點
無線入耳式設計，NFC 輕鬆配對
SHB5800 入耳式藍牙耳機搭載工藝精湛的驅動器，可傳達純淨低音與平衡音效。並配備舒適耳塞、可供輕鬆配對的單鍵式 NFC，以及持久耐用的 IPX2 防汗防潮設計，讓您在外時亦能享受音樂與接聽電話。 查看所有優點
無線入耳式設計，NFC 輕鬆配對
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無線入耳式設計，NFC 輕鬆配對
SHB5800 入耳式藍牙耳機搭載工藝精湛的驅動器，可傳達純淨低音與平衡音效。並配備舒適耳塞、可供輕鬆配對的單鍵式 NFC，以及持久耐用的 IPX2 防汗防潮設計，讓您在外時亦能享受音樂與接聽電話。 查看所有優點
「小、中、大 3 種可互換式耳塞任您選擇，一定能找到完美貼合耳型的耳塞。」
要擁有不間斷的聆聽樂趣，同時輕鬆地在音樂與通話間切換，藍牙絕對是您的不二選擇！要享受您最愛的旋律，只要將飛利浦耳機和具藍牙功能的智慧型手機或平板電腦配對，然後憑著直覺操控，輕觸耳蓋，便能改變音量，或在有來電或撥出電話時暫停音樂。
精密調校的耳塞驅動器，提供最動人的音效享受。
NFC 輕鬆配對讓您只要單鍵觸控，就能將入耳式藍牙耳機與具備藍牙功能的裝置配對。
這款耳機裡的超迷你喇叭驅動器，可舒適地貼合於耳朵內部，而這種完美的貼合感完全隔絕了外界噪音，讓您享有高密度、高品質的聽覺體驗。
IPX2 防汗防潮材質，是戶外使用或休閒運動時的絕佳選擇。
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