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藍牙 NFC 耳塞式耳機

SHB5800BK/00
  • 無線入耳式設計，NFC 輕鬆配對 無線入耳式設計，NFC 輕鬆配對 無線入耳式設計，NFC 輕鬆配對
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    藍牙 NFC 耳塞式耳機

    SHB5800BK/00

    無線入耳式設計，NFC 輕鬆配對

    SHB5800 入耳式藍牙耳機搭載工藝精湛的驅動器，可傳達純淨低音與平衡音效。並配備舒適耳塞、可供輕鬆配對的單鍵式 NFC，以及持久耐用的 IPX2 防汗防潮設計，讓您在外時亦能享受音樂與接聽電話。 查看所有優點

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      無線入耳式設計，NFC 輕鬆配對

      純淨低音

      • 6 公釐驅動器/封閉式背部
      • 耳塞式

      3 種可互換式橡皮耳塞，提供任選貼合度

      「小、中、大 3 種可互換式耳塞任您選擇，一定能找到完美貼合耳型的耳塞。」

      無線操控藍牙音樂與通話

      要擁有不間斷的聆聽樂趣，同時輕鬆地在音樂與通話間切換，藍牙絕對是您的不二選擇！要享受您最愛的旋律，只要將飛利浦耳機和具藍牙功能的智慧型手機或平板電腦配對，然後憑著直覺操控，輕觸耳蓋，便能改變音量，或在有來電或撥出電話時暫停音樂。

      精密調校的驅動器，帶來加重低音和平衡音效

      精密調校的耳塞驅動器，提供最動人的音效享受。

      輕觸即啟 NFC 連線讓您輕鬆配對

      NFC 輕鬆配對讓您只要單鍵觸控，就能將入耳式藍牙耳機與具備藍牙功能的裝置配對。

      完美貼合的耳塞能充分隔絕外部噪音

      這款耳機裡的超迷你喇叭驅動器，可舒適地貼合於耳朵內部，而這種完美的貼合感完全隔絕了外界噪音，讓您享有高密度、高品質的聽覺體驗。

      防汗防潮材質，非常適合運動時使用

      IPX2 防汗防潮材質，是戶外使用或休閒運動時的絕佳選擇。

      技術規格

      • 配件

        快速入門指南
        內附
        USB 纜線
        隨附 (用於充電)

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 連線

        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        最大範圍
        最多 10  m
        藍牙版本
        3.0+EDR

      • 便利

        通話管理
        • 接聽/掛斷
        • 拒接來電
        • 末碼重播
        • 保留通話
        • 在通話與音樂之間切換
        音量控制

      • 功率

        電池類型
        鋰聚合物電池
        音樂播放時間
        5.5  hr
        待機時間
        150 小時
        通話時間
        6 小時

      • 音效

        頻率範圍
        8 - 22 000Hz
        阻抗
        16 歐姆
        磁鐵類型
        最大功率輸入
        25 mW
        喇叭直徑
        6 公釐
        敏感度
        105  dB
        音響系統
        封閉式
        振膜
        PET
        類型
        動態
        加強音效
        • 迴音控制
        • 降噪功能
        音圈
        古銅色

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 23410 73262 7
        深度
        9.5  cm
        總重
        0.101  kg
        高度
        17.5  cm
        淨重
        0.044  kg
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        皮重
        0.057  kg
        貨架放置類型
        兩用
        寬度
        4  cm

      • 外紙箱

        GTIN
        1 69 23410 73262 4
        包裝數
        6
        總重
        0.752  kg
        高度
        18.5  cm
        長度
        21.5  cm
        淨重
        0.264  kg
        皮重
        0.488  kg
        寬度
        14  cm

      • 產品規格

        深度
        3.5  cm
        高度
        8  cm
        重量
        0.015  kg
        寬度
        3.5  cm

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