無線操控藍牙音樂與通話

要擁有不間斷的聆聽樂趣，同時輕鬆地在音樂與通話間切換，藍牙絕對是您的不二選擇！要享受您最愛的旋律，只要將飛利浦耳機和具藍牙功能的智慧型手機或平板電腦配對，然後憑著直覺操控，輕觸耳蓋，便能改變音量，或在有來電或撥出電話時暫停音樂。