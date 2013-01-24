MusicChain™ 讓您輕鬆與朋友分享音樂

有了 MusicChain™，您可以輕鬆與朋友分享正在播放的曲目。利用 Bluetooth® 技術，只需簡單按下耳機上的 MusicChain™ 按鈕，即可與其他具有 MusicChain™ 功能的耳機配對。