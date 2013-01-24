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無線 Bluetooth® 耳機

SHB5900GN/00
  • 隨時隨地打造豐富低音效果 隨時隨地打造豐富低音效果 隨時隨地打造豐富低音效果
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    無線 Bluetooth® 耳機

    SHB5900GN/00

    隨時隨地打造豐富低音效果

    精巧的 SHB5900 Bluetooth® 耳機提供強大的驅動器，可帶來達 6 小時的無線音樂饗宴。MusicChain 功能可與其他 MusicChain 耳機配對，方便您與好友分享喜愛樂曲。 查看所有優點

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      隨時隨地打造豐富低音效果

      無「線」出色音效與完美貼合

      • 8 公釐驅動器/封閉式背部
      • 耳塞式
      • NFC
      支援藍牙 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      支援藍牙 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      您可將耳機與任何藍牙裝置配對，以無線方式享受清晰明亮的音樂體驗。

      任選 3 種耳塞，給您完美貼合

      任選 3 種耳塞，給您完美貼合

      耳塞共有 3 種尺寸：小、中、大；確保達到個人化的完美貼合度。

      輕觸即啟 NFC 連線讓您輕鬆配對

      輕觸即啟 NFC 連線讓您輕鬆配對

      只要輕觸一下，NFC 簡易配對即可讓您的 Bluetooth® 耳機與任何具備藍牙功能的裝置連線。

      高效 8.6 公釐驅動器提供清晰強勁音效

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      精巧高效的 8.6 公釐喇叭驅動器展現精準音效與強勁低音，讓您隨時隨地樂享聽覺饗宴。

      人體工學橢圓形導音管，提供真正的舒適貼合

      人體工學橢圓形導音管，提供真正的舒適貼合

      導音管的橢圓形設計出自對人體耳朵的深入研究。此人體工學設計適合任何耳形，確保最佳貼合與舒適度，讓您真正全面享受音樂。

      MusicChain™ 讓您輕鬆與朋友分享音樂

      MusicChain™ 讓您輕鬆與朋友分享音樂

      有了 MusicChain™，您可以輕鬆與朋友分享正在播放的曲目。利用 Bluetooth® 技術，只需簡單按下耳機上的 MusicChain™ 按鈕，即可與其他具有 MusicChain™ 功能的耳機配對。

      橢圓形導音管耳塞能隔絕環境噪音

      橢圓形導音管耳塞能隔絕環境噪音

      橢圓形導音管耳塞能隔絕環境噪音，其半封閉式結構則可造就強化低音效果。

      以無線方式控制及享受音樂與通話

      以無線方式控制及享受音樂與通話

      利用藍牙功能配對您的智慧型裝置與耳機，即可不受線路束縛，隨性享受清晰音樂與來電通話。搭配簡單易用的遙控器，讓您輕鬆變更曲目與接聽電話。

      不糾結扁形纜線，攜帶方便

      防滑扁形纜線確保電線永不糾結。

      技術規格

      • 配件

        快速入門指南
        內附
        USB 纜線
        隨附 (用於充電)

      • 設計

        顏色
        綠色

      • 連線

        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        最大範圍
        最多 10  m
        藍牙版本
        3.0+EDR

      • 便利

        通話管理
        • 接聽/掛斷
        • 拒接來電
        • 末碼重播
        • 保留通話
        • 在通話與音樂之間切換
        音量控制

      • 功率

        電池類型
        鋰聚合物電池
        音樂播放時間
        5.5*  hr
        待機時間
        150 hr*
        通話時間
        6 hr*

      • 音效

        頻率範圍
        10 - 22 000 Hz
        阻抗
        16 歐姆
        磁鐵類型
        最大功率輸入
        20 mW
        喇叭直徑
        8.6 公釐
        敏感度
        107  dB
        音響系統
        封閉式
        加強音效
        • 迴音控制
        • 降噪功能

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 25970 70508 0
        深度
        4  cm
        總重
        0.0886  kg
        高度
        17.3  cm
        淨重
        0.035  kg
        內含產品件數
        1
        皮重
        0.0536  kg
        寬度
        9.5  cm
        包裝類型
        紙箱
        貨架放置類型
        兩用

      • 外紙箱

        總重
        0.3458  kg
        GTIN
        1 69 25970 70508 7
        高度
        19  cm
        長度
        14  cm
        淨重
        0.105  kg
        包裝數
        3
        皮重
        0.2408  kg
        寬度
        10.7  cm

      • 產品規格

        深度
        1.6  cm
        高度
        2.31  cm
        重量
        0.0116  kg
        寬度
        1.61  cm

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