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隨時隨地打造豐富低音效果
精巧的 SHB5900 Bluetooth® 耳機提供強大的驅動器，可帶來達 6 小時的無線音樂饗宴。MusicChain 功能可與其他 MusicChain 耳機配對，方便您與好友分享喜愛樂曲。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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精巧的 SHB5900 Bluetooth® 耳機提供強大的驅動器，可帶來達 6 小時的無線音樂饗宴。MusicChain 功能可與其他 MusicChain 耳機配對，方便您與好友分享喜愛樂曲。 查看所有優點
您可將耳機與任何藍牙裝置配對，以無線方式享受清晰明亮的音樂體驗。
耳塞共有 3 種尺寸：小、中、大；確保達到個人化的完美貼合度。
只要輕觸一下，NFC 簡易配對即可讓您的 Bluetooth® 耳機與任何具備藍牙功能的裝置連線。
精巧高效的 8.6 公釐喇叭驅動器展現精準音效與強勁低音，讓您隨時隨地樂享聽覺饗宴。
導音管的橢圓形設計出自對人體耳朵的深入研究。此人體工學設計適合任何耳形，確保最佳貼合與舒適度，讓您真正全面享受音樂。
有了 MusicChain™，您可以輕鬆與朋友分享正在播放的曲目。利用 Bluetooth® 技術，只需簡單按下耳機上的 MusicChain™ 按鈕，即可與其他具有 MusicChain™ 功能的耳機配對。
橢圓形導音管耳塞能隔絕環境噪音，其半封閉式結構則可造就強化低音效果。
利用藍牙功能配對您的智慧型裝置與耳機，即可不受線路束縛，隨性享受清晰音樂與來電通話。搭配簡單易用的遙控器，讓您輕鬆變更曲目與接聽電話。
防滑扁形纜線確保電線永不糾結。
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