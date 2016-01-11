耳機附麥克風 SHE3855SG/00
明晰節拍，震撼低音
時尚有型的飛利浦 Chromz 入耳式耳機具備震撼低音、極致舒適度與出色外觀，並提供多種真空金屬鍍膜霧面塗層顏色選項，可與您的 iPhone6S 相互輝映。
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
明晰節拍，震撼低音
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明晰節拍，震撼低音
時尚有型的飛利浦 Chromz 入耳式耳機具備震撼低音、極致舒適度與出色外觀，並提供多種真空金屬鍍膜霧面塗層顏色選項，可與您的 iPhone6S 相互輝映。
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3 種可互換式橡皮耳塞尺寸，提供最佳貼合度
耳塞共有 3 種尺寸：小、中、大；確保達到個人化的完美貼合度。
內建麥克風，利於切換音樂與通話
內建的麥克風可輕鬆切換音樂與通話，讓您隨時保持連線。
真空金屬鍍膜的時尚霧面塗層，提供額外保護
高品質真空金屬鍍膜霧面塗層，提供額外的表面保護，與 iPhone6S 相互輝映。
橢圓形導音管耳塞，提供符合人體工學的舒適貼合感
橢圓形導音管耳塞，提供符合人體工學的舒適感，貼合耳部的真實形狀。
完美貼合的耳塞能充分隔絕外部噪音
超小型耳機可完美地貼合於耳朵內部，創造出隔絕外部噪音的密封效果。
強勁的驅動器，重現清晰音質與澎湃低音
飛利浦 Chromz 入耳式耳機具有設計精巧的強大喇叭，確保完美貼合耳部，提供清晰音質與澎湃低音。
強化纜線接點，提升耐用度與接續性
為了提升耳機使用壽命，纜線連接耳蓋處以柔軟橡膠接點保護，防止因反覆彎折而受損。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
包裝尺寸
EAN
69 25970 70932 3 內含產品件數
1 包裝類型
塑膠盒 寬度
5
cm 淨重
0.013
kg 深度
3
cm 皮重
0.024
kg 總重
0.037
kg 貨架放置類型
兩用 高度
17.2
cm
外紙箱
GTIN
1 69 25970 70932 0 包裝數
24 寬度
21
cm 淨重
0.312
kg 皮重
1.059
kg 總重
1.371
kg 長度
38
cm 高度
15
cm
內紙箱
GTIN
2 69 25970 70932 7 包裝數
3 寬度
9.5
cm 淨重
0.039
kg 皮重
0.099
kg 總重
0.138
kg 長度
17.9
cm 高度
6
cm
配件
耳塞
3 種尺寸：小、中、大
設計
顏色
銀灰色
音效
振膜
PET 頻率反應
12–22 000
Hz 音圈
CCAW 敏感度
107
dB 喇叭直徑
8.6
mm 最大功率輸入
20
mW 阻抗
28
歐姆 音響系統
封閉式
連線
纜線連接
對稱 纜線長度
1.2
m 接頭
3.5
mm 連接器表面處理
鍍鉻
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