豐富的低音效果
高品質聲音讓聆聽音樂和進行通話成為無上享受。橢圓形導音管耳塞搭配 3 種尺寸的護蓋，可提供最佳貼合度與渾厚低音。真空金屬鍍膜外殼煥發精緻高雅的表面質感。線控麥克風與控制功能讓您輕鬆便利地進行免持聽筒通話。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
豐富的低音效果
高品質聲音讓聆聽音樂和進行通話成為無上享受。橢圓形導音管耳塞搭配 3 種尺寸的護蓋，可提供最佳貼合度與渾厚低音。真空金屬鍍膜外殼煥發精緻高雅的表面質感。線控麥克風與控制功能讓您輕鬆便利地進行免持聽筒通話。 查看所有優點
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豐富的低音效果
高品質聲音讓聆聽音樂和進行通話成為無上享受。橢圓形導音管耳塞搭配 3 種尺寸的護蓋，可提供最佳貼合度與渾厚低音。真空金屬鍍膜外殼煥發精緻高雅的表面質感。線控麥克風與控制功能讓您輕鬆便利地進行免持聽筒通話。 查看所有優點
耳塞共有 3 種尺寸：小、中、大；確保達到個人化的完美貼合度。
內建的麥克風可輕鬆切換音樂與通話，讓您隨時掌握重要事項。
輕巧高效喇叭能與耳形完美貼合，展現精準音效與豐富低音，給您最佳的聽覺饗宴。
經材質拉力測試，為耳機線與插頭提供更安全且更具彈性的連接。
音效
設計
連線
產品規格
包裝尺寸
外紙箱
內紙箱
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