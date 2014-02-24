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入耳式耳機附麥克風

SHE3905BK/00
  • 豐富的低音效果 豐富的低音效果 豐富的低音效果
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    入耳式耳機附麥克風

    SHE3905BK/00

    豐富的低音效果

    高品質聲音讓聆聽音樂和進行通話成為無上享受。橢圓形導音管耳塞搭配 3 種尺寸的護蓋，可提供最佳貼合度與渾厚低音。真空金屬鍍膜外殼煥發精緻高雅的表面質感。線控麥克風與控制功能讓您輕鬆便利地進行免持聽筒通話。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      經材質拉力測試，增強耐用度及安全設計

      經材質拉力測試，為耳機線與插頭提供更安全且更具彈性的連接。

      技術規格

      • 音效

        振膜
        PET
        頻率反應
        10 - 22 000  Hz
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        敏感度
        107  dB
        喇叭直徑
        8.6  mm
        最大功率輸入
        20  mW
        阻抗
        16  歐姆

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 連線

        纜線類型
        古銅色
        纜線連接
        對稱
        纜線長度
        1.2  m
        接頭
        3.5  mm
        連接器表面處理
        鍍金

      • 產品規格

        寬度
        1.3  cm
        高度
        2.1  cm
        深度
        1.3  cm
        重量
        0.012  kg

      • 包裝尺寸

        高度
        17.5  cm
        寬度
        5  cm
        深度
        3.2  cm
        淨重
        0.012  kg
        總重
        0.0355  kg
        皮重
        0.0235  kg
        EAN
        69 23410 72922 1
        貨架放置類型
        展示用產品
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        展示用產品

      • 外紙箱

        長度
        38  cm
        寬度
        21  cm
        高度
        15  cm
        淨重
        0.288  kg
        總重
        1.296  kg
        皮重
        1.008  kg
        GTIN
        1 69 23410 72922 8
        包裝數
        24

      • 內紙箱

        長度
        17.9  cm
        寬度
        9.5  cm
        高度
        6  cm
        淨重
        0.036  kg
        總重
        0.132  kg
        皮重
        0.096  kg
        GTIN
        2 69 23410 72922 5
        包裝數
        3

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