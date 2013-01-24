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BASS+

耳機附麥克風

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    BASS+ 耳機附麥克風

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    感受 BASS+

    小巧耐用的造型卻能帶來震撼人心的聲音，體驗不可思議的驚喜感受。飛利浦 BASS+ 耳機搭配專為演繹強大低音而調校的喇叭驅動器，提供優異的隔音效果及配戴穩定性，讓您「樂」來「樂」快樂。 查看所有優點

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      技術規格

      • 設計

        顏色
        紅色

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        振膜
        PET
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        敏感度
        107  dB
        喇叭直徑
        12.2  mm
        最大功率輸入
        30  mW
        阻抗
        32  歐姆
        頻率反應
        9 - 23 000  Hz

      • 連線

        纜線連接
        對稱
        纜線長度
        1.2  m
        接頭
        3.5  mm
        連接器表面處理
        鍍鎳

      • 內紙箱

        總重
        0.182  kg
        GTIN
        2 69 51613 99150 7
        高度
        10.5  cm
        長度
        18  cm
        淨重
        0.039  kg
        包裝數
        3
        皮重
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        寬度
        8.2  cm

      • 外紙箱

        總重
        1.76  kg
        GTIN
        1 69 51613 99150 0
        高度
        24.8  cm
        長度
        38  cm
        淨重
        0.312  kg
        包裝數
        24
        皮重
        1.448  kg
        寬度
        18.1  cm

      • 包裝尺寸

        深度
        2.5  cm
        EAN
        69 51613 99150 3
        總重
        0.0496  kg
        高度
        17.5  cm
        淨重
        0.013  kg
        內含產品件數
        1
        皮重
        0.0366  kg
        寬度
        9.5  cm
        包裝類型
        塑膠盒
        貨架放置類型
        兩用

      • 產品規格

        深度
        2.8  cm
        高度
        8  cm
        重量
        0.0117  kg
        寬度
        3  cm

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