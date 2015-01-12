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入耳式耳機附麥克風

SHE8105BK/00
  • 醇厚低音，絕不跑音 醇厚低音，絕不跑音 醇厚低音，絕不跑音
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    入耳式耳機附麥克風

    SHE8105BK/00

    醇厚低音，絕不跑音

    飛利浦 SHE8105 入耳式耳機搭載高品質驅動器，可傳達無失真的沉厚低音，並配備堅固鋁製外殼，呈現純淨無瑕音質。橢圓形導音管符合人體工學，確保提供最佳舒適度，線控遙控器則方便您輕鬆在音樂與通話之間切換。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    醇厚低音，絕不跑音

    飛利浦 SHE8105 入耳式耳機搭載高品質驅動器，可傳達無失真的沉厚低音，並配備堅固鋁製外殼，呈現純淨無瑕音質。橢圓形導音管符合人體工學，確保提供最佳舒適度，線控遙控器則方便您輕鬆在音樂與通話之間切換。 查看所有優點

    醇厚低音，絕不跑音

    飛利浦 SHE8105 入耳式耳機搭載高品質驅動器，可傳達無失真的沉厚低音，並配備堅固鋁製外殼，呈現純淨無瑕音質。橢圓形導音管符合人體工學，確保提供最佳舒適度，線控遙控器則方便您輕鬆在音樂與通話之間切換。 查看所有優點

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    入耳式耳機附麥克風

    醇厚低音，絕不跑音

    飛利浦 SHE8105 入耳式耳機搭載高品質驅動器，可傳達無失真的沉厚低音，並配備堅固鋁製外殼，呈現純淨無瑕音質。橢圓形導音管符合人體工學，確保提供最佳舒適度，線控遙控器則方便您輕鬆在音樂與通話之間切換。 查看所有優點

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      堅固的鋁製外殼可預防震動，呈現清晰音效

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      耳機外殼採用堅固的鋁合金製作，其防震效果可呈現最純淨的音效表現。此外，也可保護耳機不受每日使用的磨損與撕扯損害。

      防糾結滑蓋可將纜線整齊地擺放在一起

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      採用附麥克風的線控遙控器，利於控制音樂與進行通話

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      內建的麥克風可輕鬆切換音樂與通話，讓您隨時保持連線。

      三種尺寸的矽膠護蓋，可自由選擇配戴

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      您的入耳式耳機隨附小、中、大 3 種尺寸的耳塞，方便您選出能完美貼合耳型的尺寸。

      重新打造的 8.6 公釐驅動器，帶來靈敏的渾厚低音

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      耐用的 Flexi-Grip 為耳機與纜線之間提供強力連接

      這款耳機與纜線之間採用柔軟但兼具耐用性及靈活度的接頭，有助於防止反覆彎折可能造成的損壞。

      流線型外殼及橢圓形導音管，符合人體工學的舒適感

      這款入耳式耳機設計精準，適合任何耳形。採用人體工學橢圓形導音管及流線型架構，永遠能確保最佳安全和舒適貼合的效果。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 音效

        音響系統
        半封閉式
        振膜
        Mylar dome
        頻率反應
        8 - 24 000  Hz
        阻抗
        16 歐姆
        磁鐵類型
        類型
        動態
        音圈
        古銅色
        敏感度
        107  dB
        喇叭直徑
        8.6  mm
        最大功率輸入
        30  mW

      • 連線

        接頭
        3.5 公釐立體聲
        麥克風
        內建麥克風
        相容於：
        Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola、Palm、Sony Ericsson、Nokia、Samsung
        纜線類型
        OFC
        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  m
        連接器表面處理
        鍍金

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