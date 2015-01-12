醇厚低音，絕不跑音
飛利浦 SHE8105 入耳式耳機搭載高品質驅動器，可傳達無失真的沉厚低音，並配備堅固鋁製外殼，呈現純淨無瑕音質。橢圓形導音管符合人體工學，確保提供最佳舒適度，線控遙控器則方便您輕鬆在音樂與通話之間切換。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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耳機外殼採用堅固的鋁合金製作，其防震效果可呈現最純淨的音效表現。此外，也可保護耳機不受每日使用的磨損與撕扯損害。
智慧型防糾結滑蓋可輕鬆將兩條耳機纜線整齊地擺放在一起，只要向上滑動即可。不必再費力處理糾結或打結！
內建的麥克風可輕鬆切換音樂與通話，讓您隨時保持連線。
您的入耳式耳機隨附小、中、大 3 種尺寸的耳塞，方便您選出能完美貼合耳型的尺寸。
這款耳機與纜線之間採用柔軟但兼具耐用性及靈活度的接頭，有助於防止反覆彎折可能造成的損壞。
這款入耳式耳機設計精準，適合任何耳形。採用人體工學橢圓形導音管及流線型架構，永遠能確保最佳安全和舒適貼合的效果。
設計
音效
連線
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