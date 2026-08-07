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STH8040/80
最快速的手持式掛燙機*
與一般手持式掛燙機不同，AirStretch 在蒸燙時能保持衣物穩定。由高速馬達和氣流風扇驅動，產生溫和吸力固定布料，單手即可順暢滑動，除皺效果更好**且更快速***
專利 AirStretch 科技將布料拉平，讓蒸氣深入滲透，效果更快速***
蒸氣和吸力的強大結合，單次滑過即可更有效去除皺褶**
OptimalTEMP 科技保護每種可熨燙布料的安全，從精緻絲綢到堅韌牛仔布。
高達 24g/min 蒸氣輸出和 1500W 功率，快速有效去除頑固皺褶*****
兩個可拆式水箱 - 140ml 或 200ml。可蒸燙 8 件衣物，無需補水。拆下、注水、輕鬆裝回。
體驗 AirStretch 科技帶來的更快速***蒸氣熨燙效果。2600Pa 強勁吸力****輕柔地將布料拉平，幫助蒸氣深入滲透，實現更快速、更均勻的熨燙效果，讓您迅速展現完美儀容。
蒸氣與吸力的強大結合，只需單次滑過**即可有效去除皺褶，讓各種布料的衣物呈現平整清新的外觀。
OptimalTEMP 科技確保每種可熨燙布料的安全，從細緻的絲綢到堅韌的牛仔布都能安心使用。無需更改設定或等待適當溫度，即可自信地進行蒸氣熨燙。
來自飛利浦，Euromonitor International Limited，依據熨斗類別定義；2025 年零售量銷售單位數據。
STH80XX 使用吸力和蒸氣測試，與僅使用蒸氣的 STH30XX 在 T 恤上進行比較。
STH80XX 使用吸力和蒸氣測試，與僅使用蒸氣的 STH30XX 在 T 恤上進行比較。
僅使用吸力測量，無使用加熱器和蒸氣功能。
1500 W 功率額定值是基於設備連接到 240 V 電源。實際功率額定值可能因電壓而異。
使用細菌/酵母菌測試菌株測試：大腸桿菌 (8099)、金黃色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231 ^使用塵蟎種類測試：粉塵蟎（雄性和雌性成蟎及若蟎）