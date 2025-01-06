打開耳朵，邁開步伐。
這款真無線開放式耳機始終完美貼合，隨時隨地！柔軟舒適的耳鉤確保耳塞穩固定位，怎麼動都隨心所欲！開放式設計兼顧外在世界與音樂天堂。
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打開耳朵，邁開步伐。 開放式真無線設計 空氣傳導 IP55 防塵/防水 播放時間長達 28 小時 開放式真無線設計。聽見周圍聲音，感受音樂節拍
這款耳機採開放式設計，表示不用再煩惱不同尺寸耳塞的問題。取而代之的是舒服環繞耳朵的耳鉤，每個耳鉤尾端都有橡膠固定器，可輕柔扣在耳朵後方，讓耳機安全貼合不會掉落。
空氣傳導。讓音樂充盈您的耳道
無論是音樂、有聲書、播客還是運動播放清單，您都能享受出色音效與優質低音！每個耳機皆能穩固貼合您的外耳弧度，精準的將聲音直接傳遞至耳道，而不會把耳道塞住，讓您在聆聽時仍能聽到周圍的聲音。
走出戶外。IP55 防塵防水
無論是在林中漫步，還是在雨中跑步，IP55 等級表示這些開放式耳機不怕汗水、潮濕或灰塵，讓您沒有藉口賴在沙發上偷懶！如果您踏出戶外運動，指示燈會讓您保持顯眼。
播放時間達 28 小時。薄型充電盒
充飽電後可提供 7 小時的播放時間，充電盒還能再提供額外 21 小時的播放電力。如果您需要快速充電，只需將耳機放回充電盒 5 分鐘，就可以再享有一小時的電力。耳塞式耳機需要 2 小時才能充飽電，單聲道模式可讓您只使用一邊的耳機，同時為另一邊的耳機充電。充電盒可使用 USB-C 充電。
可自訂的貼耳式觸控功能
方便的貼耳式觸控功能可播放音樂、調整音量及通話。想要使用左耳機或右耳機？您可以透過飛利浦耳機輔助應用程式，自訂這些控制功能的設定方式。
穩固的藍牙多點連線
進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流，可以同時連接兩個藍牙裝置 (iOS 或 Android)。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的 Podcast 內容，沒有惱人的斷音。
行動間通話更清晰。對方會聽見您的聲音，而不是噪音
通話時，波束成形麥克風會精準接收您的聲音，而 AI 演算法則會消除您周圍環境的背景雜音。與您說話的人會聽見您的聲音，而不會聽見交通噪音或站在您旁邊的人的談話聲！
飛利浦耳機應用程式。您的健康生活好夥伴
使用我們的輔助應用程式為您的運動和其他活動配樂！選擇「Soundscapes」聆聽大自然音效或享受純音樂環繞，最適合健身後的緩和運動。或聆聽雙耳波差音頻來幫助放鬆或專注：您可以直接聆聽這些節奏、搭配音樂或是將其設為音景的背景音效。
藍牙 5.4 具多點連線技術
藍牙 5.4 具多點連線技術
充電 5 分鐘可額外提供 1 小時
充電 5 分鐘可額外提供 1 小時。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
封閉式 頻率範圍
150 - 20,000 Hz 喇叭直徑
18 x 10 公厘 阻抗
16 歐姆 最大輸入功率
30 mW 敏感度
91 dB (1KHz，-10dBFS) 驅動器類型
動態
連線能力
藍牙版本
5.4 藍牙設定檔 最大範圍
最多 10
m 多點連線
是 支援的編碼
外紙箱
長度
28.50
cm 包裝數
24 寬度
22.50
cm 總重
4.149
kg 高度
26.00
cm GTIN
1 48 95229 15965 2 淨重
2.28
kg 皮重
1.869
kg
便利
音量控制
是 防水
IP55 飛利浦耳機應用程式支援
是 韌體可更新
是 控制類型
觸控 LED 安全燈
是
內紙箱
長度
13.30
cm 包裝數
3 寬度
10.50
cm 高度
12.00
cm 淨重
0.29
kg 總重
0.472
kg 皮重
0.182
kg GTIN
2 48 95229 15965 9
功率
電池數量
3 入 音樂播放時間
7 + 21
小時 充電時間
2
小時 快速充電時間
5 mins for 1 hr 電池類型 (充電盒)
Lithium Polymer (Built-in) 電池類型 (耳機)
Lithium Polymer (Built-in) 電池重量 (總計)
10.1
g 電池容量 (充電盒)
580
mAh 電池容量 (耳塞式耳機)
58
mAh
包裝尺寸
高度
12.7
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
吊掛式 寬度
12.6
cm 深度
3.2
cm 內含產品件數
1 EAN
48 95229 15965 5 總重
0.135
kg 淨重
0.095
kg 皮重
0.04
kg
配件
快速入門指南
是 充電盒
是 充電纜線
USB-C 纜線，200 公釐
設計
色彩
白色 配戴方式
耳鉤 耳形貼合
開放式 入耳貼合類型
開放式貼合
電信
用於通話的麥克風
2 mics
語音助理
相容的語音助理 語音助理啟動
多功能按鈕 語音助理支援
是
尺寸
耳塞尺寸 (寬x深x高)
7.50 x 5.50 x 1.80 公分 充電盒尺寸 (寬x深x高)
8.50 x 6.00 x 2.50 公分 總重量
0.073 公斤
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