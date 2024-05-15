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耳機
所有系列
7000 Series 耳塞式有線耳機
TAE7009BK/97
提供
聆聽超清晰 HiFi 音效！
Specially designed dynamic 10mm diaphragm allows you to enjoy high-quality music. The vocal voice is clear, sound performance is good in all frequency, the treble are high, the middle notes are thick, the low notes are rich.
10 公釐動態驅動器
可拆式纜線
舒適貼合
特別設計的動態 10 公釐薄膜能提供高品質的音樂饗宴。清晰的人聲，全頻率的音效表現良好，高音夠高，中音渾厚，低音豐富。
可替換調整式 0.78 公釐 2 針腳耳機纜線，方便隨時自行變換。4 束絞線、PVC 表皮、無氧銅線核心，實現高傳真音樂享受。
記憶海綿耳塞能阻絕噪音，實現靜謐的音樂環境。配戴舒適，輕盈小巧且精緻，隔音效果優異。
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