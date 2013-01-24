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入耳式耳機附麥克風

TX2BK/00
  • 高解析度音效 高解析度音效 高解析度音效
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    入耳式耳機附麥克風

    TX2BK/00

    高解析度音效

    由於具備優質的驅動器與橢圓形導音管，飛利浦 TX2 能夠呈現高解析度音效和廣域的低音表現。舒適貼合的耳塞可帶來令人陶醉的音樂體驗，而扁線設計讓您擺脫纏線困擾。 查看所有優點

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      黃銅金屬圈能降低震動，以確保音效清晰而精準。

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      喇叭裝配超輕型音圈，藉由通電後的磁場反應產生驅動力。由於喇叭的移動元件必須低質量才能正確重現高頻音效，因此音圈必須盡可能輕量化。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        振膜
        Mylar
        頻率反應
        6 - 40,000  Hz
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        敏感度
        108  dB
        喇叭直徑
        13.5  mm
        最大功率輸入
        30  mW
        阻抗
        32  歐姆

      • 設計

        顏色
        黑色

      • 連線

        纜線連接
        對稱
        纜線長度
        1.2 公尺
        相容於：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、NOKIA*、SAMSUNG*、SONY * 僅適用於最新型號。Sony Ericsson、較舊型號的 NOKIA 和 SAMSUNG 請向客戶支援取得另附的專用接頭
        纜線類型
        古銅色
        接頭
        3.5  mm
        連接器表面處理
        鍍金

      • 包裝尺寸

        高度
        17.5  cm
        寬度
        9.5  cm
        深度
        2.6  cm
        淨重
        0.0174  kg
        總重
        0.064  kg
        皮重
        0.0466  kg
        EAN
        69 23410 72455 4
        貨架放置類型
        兩用
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 外紙箱

        長度
        38  cm
        寬度
        19.3  cm
        高度
        25  cm
        淨重
        0.4176  kg
        總重
        2.108  kg
        皮重
        1.6904  kg
        GTIN
        1 69 23410 72455 1
        包裝數
        24

      • 內紙箱

        長度
        18  cm
        寬度
        8.6  cm
        高度
        10.5  cm
        淨重
        0.0522  kg
        總重
        0.2275  kg
        皮重
        0.1753  kg
        GTIN
        2 69 23410 72455 8
        包裝數
        3

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