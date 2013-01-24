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內建的麥克風可輕鬆切換音樂與通話，讓您隨時掌握重要事項。
耳塞共有 3 種尺寸：小、中、大；確保達到個人化的完美貼合度。
複合架構採用高功率釹磁石，提供高度精準的音效，並增加低音衝擊力。其複合規格是以較大的 13.5 公釐喇叭結合小巧的耳機塞所構成，打造出更高品質音效與毋庸置疑的舒適度。
隔絕噪音耳塞將環境噪音阻絕，讓您完全沉醉音樂饗宴，不受干擾。
「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。這些耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。
黃銅金屬圈能降低震動，以確保音效清晰而精準。
導音管的橢圓形設計出自對人體耳朵的深入研究。此人體工學設計適合任何耳形，確保最佳貼合與舒適度，讓您真正全面享受音樂。
為了提升耳機使用壽命，纜線連接耳蓋處以柔軟橡膠接點保護，防止因反覆彎折而受損。
扁型纜線確保電線永遠平順不糾結。纜線滑蓋兼具時尚與實用，攜帶方便。
喇叭裝配超輕型音圈，藉由通電後的磁場反應產生驅動力。由於喇叭的移動元件必須低質量才能正確重現高頻音效，因此音圈必須盡可能輕量化。
音效
設計
連線
包裝尺寸
外紙箱
內紙箱