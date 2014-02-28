入耳式耳機附麥克風
高解析度音效
由於具備優質的驅動器與橢圓形導音管，飛利浦 TX2 能夠呈現高解析度音效和廣域的低音表現。舒適貼合的耳塞可帶來令人陶醉的音樂體驗，而扁線設計讓您擺脫纏線困擾。
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內建麥克風，利於切換音樂與通話
內建的麥克風可輕鬆切換音樂與通話，讓您隨時掌握重要事項。
任選 3 種可更換式耳塞，給您完美貼合
耳塞共有 3 種尺寸：小、中、大；確保達到個人化的完美貼合度。
複合架構展現精準音效與廣域的低音
複合架構採用高功率釹磁石，提供高度精準的音效，並增加低音衝擊力。其複合規格是以較大的 13.5 公釐喇叭結合小巧的耳機塞所構成，打造出更高品質音效與毋庸置疑的舒適度。
隔絕噪音耳塞能阻隔環境噪音
隔絕噪音耳塞將環境噪音阻絕，讓您完全沉醉音樂饗宴，不受干擾。
高解析度音訊重現最純粹的音樂效果
「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。這些耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。
黃銅金屬圈能降低震動，使音效更清晰
黃銅金屬圈能降低震動，以確保音效清晰而精準。
人體工學橢圓形導音管緊密貼合，舒適無比
導音管的橢圓形設計出自對人體耳朵的深入研究。此人體工學設計適合任何耳形，確保最佳貼合與舒適度，讓您真正全面享受音樂。
強化纜線接點，提升耐用度與接續性
為了提升耳機使用壽命，纜線連接耳蓋處以柔軟橡膠接點保護，防止因反覆彎折而受損。
不糾結扁型纜線附滑蓋，攜帶方便
扁型纜線確保電線永遠平順不糾結。纜線滑蓋兼具時尚與實用，攜帶方便。
超輕型音圈，讓高頻延伸順暢
喇叭裝配超輕型音圈，藉由通電後的磁場反應產生驅動力。由於喇叭的移動元件必須低質量才能正確重現高頻音效，因此音圈必須盡可能輕量化。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
封閉式 頻率反應
6 - 40,000
Hz 振膜
Mylar 磁鐵類型
釹 音圈
CCAW 喇叭直徑
13.5
mm 敏感度
108
dB 最大輸入功率
30
mW 阻抗
32
ohm
連線能力
纜線連接
對稱 纜線長度
1.2 公尺 纜線類型
古銅色 連接器表面處理
鍍金 相容於：
iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、NOKIA*、SAMSUNG*、SONY * 僅適用於最新型號。Sony Ericsson、較舊型號的 NOKIA 和 SAMSUNG 請向客戶支援取得另附的專用接頭 接頭
3.5
mm
外紙箱
長度
38
cm 包裝數
24 寬度
19.3
cm 總重
2.108
kg 高度
25
cm GTIN
1 69 23410 72455 1 淨重
0.4176
kg 皮重
1.6904
kg
內紙箱
長度
18
cm 包裝數
3 寬度
8.6
cm 高度
10.5
cm 淨重
0.0522
kg 總重
0.2275
kg 皮重
0.1753
kg GTIN
2 69 23410 72455 8
包裝尺寸
高度
17.5
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
兩用 寬度
9.5
cm 深度
2.6
cm 內含產品件數
1 EAN
69 23410 72455 4 總重
0.064
kg 淨重
0.0174
kg 皮重
0.0466
kg
設計
色彩
黑色
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