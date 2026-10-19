飛利浦支援
使用 Avent 吸乳器時，我的泌乳量十分少 / 完全無法擠出乳汁
如果使用飛利浦 Avent 吸乳器時無法隨心所欲擠乳，不妨參考這些秘訣和技巧。
當您感覺到吸力但無法擠出乳汁或乳汁很少時，請記得，使用吸乳器需要練習。您可能需要嘗試幾次才能上手。
1.請選擇不會被打擾的悠閒、安靜時間擠乳。
2.注視著寶寶或寶寶的照片，有助於促進母乳分泌。
3.溫暖與放鬆的情境有助於擠乳，因此可以試著在溫水泡澡或淋浴後進行。
4.吸乳前請先用溫熱的絨布、飛利浦 Avent 保溫墊熱敷乳房或按摩幾分鐘，如此也可以促進乳汁分泌並舒緩乳房疼痛。
5.嘗試在為寶寶哺乳的同時從另一側乳房吸乳，或者在哺乳完後繼續接著吸乳。如此有助於一早就吸乳。
6.在餵哺後等待至少一個小時，再進行擠乳。
7.不時重新調整吸乳器的位置，有助於刺激乳腺。
8.確保乳頭在擠乳時可自由移動。
更多秘訣和技巧都在 YouTube
倘若無法成功吸乳，則請勿一次連續吸乳超過 5 分鐘。您可嘗試在其他時間進行吸乳。如果擠乳讓您感到疼痛不堪，請停止擠乳，並諮詢您的哺乳顧問或醫療專業人士。
剛生產完，乳汁的分泌量仍然很低。這是正常現象，請不用擔心，您的寶寶也只需要少量乳汁。如果覺得不安，請向您的助產士、家庭醫生、哺乳專業人員或哺乳顧問請教。
此頁面的資訊適用於下列機型： SCF902/01, SCF332/01, SCF334/02. 點擊這裡顯示更多產品編號 ›