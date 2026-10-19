使用 Avent 吸乳器時，我的泌乳量十分少 / 完全無法擠出乳汁

倘若無法成功吸乳，則請勿一次連續吸乳超過 5 分鐘。您可嘗試在其他時間進行吸乳。如果擠乳讓您感到疼痛不堪，請停止擠乳，並諮詢您的哺乳顧問或醫療專業人士。

剛生產完，乳汁的分泌量仍然很低。這是正常現象，請不用擔心，您的寶寶也只需要少量乳汁。如果覺得不安，請向您的助產士、家庭醫生、哺乳專業人員或哺乳顧問請教。