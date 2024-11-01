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飛利浦支援

我應該何時購買吸乳器？

發表於 2026 年 7 月 10 日

我們建議等到接近預產期時再購買吸乳器，最好是在產後已建立哺乳習慣時再買。

您的身體在懷孕和分娩過程中會發生許多變化，每位嬰兒又都有不同的哺乳習慣，因此寶寶出生後更容易瞭解您的吸乳需求，並選擇適當的機型。

我們建議及早開始搜尋並深入瞭解飛利浦 Avent 提供的不同吸乳器類型，請前往 philips.com >「母嬰照護」(Mother & child care) >「吸乳器與照護」(Breast pumps & care)。

此頁面的資訊適用於下列機型： SCF323/11 , SCF430/10 , SCF316/02 , SCF315/02 , SCF300/88 , SCF902/01 , SCF900/01 , SCF332/01 , SCF334/02 , SCF330/20 , SCF310/13 , SCF308/02 , SCF300/12 , SCF302/01 , SCF304/02 , SCF290/16 , SCF300/13 , SCF300/20 , SCF294/00 , SCF290/12 , SCF292/01 , SCF290/20 , SCF290/11 , SCF290/13 , SCF294/02 , SCF292/13 , SCF314/02 , SCF310/12 , SCF310/20 , SCF312/01 . 點擊這裡顯示更多產品編號 點擊此處顯示較少的產品編號

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