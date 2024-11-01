我們建議等到接近預產期時再購買吸乳器，最好是在產後已建立哺乳習慣時再買。

您的身體在懷孕和分娩過程中會發生許多變化，每位嬰兒又都有不同的哺乳習慣，因此寶寶出生後更容易瞭解您的吸乳需求，並選擇適當的機型。

我們建議及早開始搜尋並深入瞭解飛利浦 Avent 提供的不同吸乳器類型，請前往 philips.com >「母嬰照護」(Mother & child care) >「吸乳器與照護」(Breast pumps & care)。