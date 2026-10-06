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我的飛利浦義式咖啡機沒有流出咖啡

如果您的飛利浦義式咖啡機無法流出咖啡，請找出下列可能的原因和解決問題的方式。

如果您在第一次使用咖啡機時注意到這一點，請注意，在這種情況下，只看到幾滴咖啡是正常現象。只要您多沖煮幾杯咖啡後，應該就能沖煮出預期的咖啡量。 
 

此頁面的資訊適用於下列機型： EP2224/10, EP5547/90, EP5544/80. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

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