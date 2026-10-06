產品支援

產品全球2年保固

立即前往飛利浦官方店領取入會禮

官方購買享7天鑑賞期

支援首頁

飛利浦支援

我的飛利浦義式咖啡機沖煮裝置下方有咖啡粉

如果您在飛利浦義式咖啡機沖煮裝置的下方或內部發現咖啡粉，請參閱以下解決方案與說明影片。 

此頁面的資訊適用於下列機型： EP2224/10, EP5544/80, EP5547/90. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

常見問題集

聯絡飛利浦

我們很樂意提供協助

尋找其他項目？

探索所有飛利浦支援選項

支援首頁