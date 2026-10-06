我的飛利浦義式咖啡機沖煮裝置下方有咖啡粉

由於咖啡粉細緻度不同，有些咖啡粉落在沖煮裝置內部或下方是正常現象。請每週沖洗飛利浦義式咖啡機的沖煮裝置，並清潔內部。

您可以在下方找到清潔方法的步驟，以及影片教學：

關閉機器電源，靜候機器完全停止，直到不再發出任何聲響 (可能需要 15-20 秒)。 打開檢修門，將「PUSH」(推) 按鈕往右推，握住不放並朝自己的方向拉出，就能取出沖煮裝置。 以溫水徹底沖洗沖煮裝置，待其完全風乾後再放回。

這些步驟是否無法解決問題？請與我們聯絡，取得進一步的協助。