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我的飛利浦義式咖啡機沒有沖煮咖啡即丟棄咖啡粉

當咖啡沖煮取消時，您的飛利浦義式咖啡機會丟棄咖啡粉。請閱讀下方資訊以瞭解更多資訊與解決方案。

此頁面的資訊適用於下列機型： EP2224/10, EP5547/90, EP5544/80. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

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