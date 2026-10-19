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我的飛利浦義式咖啡機有滲漏問題

如果您發現飛利浦義式咖啡機漏水，請嘗試以下列原因和解決方案解決：

1.    您是否有注意到漏水滴至滴盤內？
2.    您是否有注意到清水是從機器下方或側邊漏出？
3.    您是否有在廚房桌上或機器底下看到棕色的水漬？
 

此頁面的資訊適用於下列機型： EP2224/10, EP5547/90, EP5544/80. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

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