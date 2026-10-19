飛利浦支援
我的飛利浦義式咖啡機有滲漏問題
如果您發現飛利浦義式咖啡機漏水，請嘗試以下列原因和解決方案解決：
1. 您是否有注意到漏水滴至滴盤內？
2. 您是否有注意到清水是從機器下方或側邊漏出？
3. 您是否有在廚房桌上或機器底下看到棕色的水漬？
即使您將咖啡出口流出的清洗水接至杯內，您還是會發現清洗水依舊會流入滴盤。這是因為機器會在自動沖洗或沖煮咖啡時，從內部將清洗水直接排入滴盤中。迴路的內部沖洗可確保機器發揮最佳效能。
在開啟及關閉機器電源時、沖煮飲品後，或是使用奶泡器之後，都會執行自動沖洗。
因為有此沖洗過程，您可能會經歷滴盤中總是有水，或滴盤的填滿速度比預期快的狀況。然而，這並不表示機器有洩漏。
請注意：如果在沖煮 2 杯咖啡後，滴盤即滿水，或是在一夜之後滴盤滿水，建議您與我們聯絡，以取得進一步的協助。
如果您注意到機器下方或水箱旁有清水，這很可能是因為水箱未正確置入機器所導致。
若要解決此問題，請確定水箱完全推入機器中。
如果水箱放置妥當，但機器底下依舊有清水滲出，請與我們聯絡以取得進一步的協助。
如果在廚房桌上或機器底下看到水漬，有兩種可能的原因：
1. 滴盤過滿，而在拆下時溢出棕色的水。解決方案是請每日清空並沖洗滴盤，或是每當滴盤盛滿指示燈亮起時即清空並沖洗滴盤。
2. 若您在沖洗或沖煮咖啡後馬上將滴盤取下，沖煮裝置的少量沖洗水可能會持續滴在廚房桌上或機器右側下方。最好的方法是每週用布擦乾此區域即可，不用擔心機器有滲漏問題。
此頁面的資訊適用於下列機型： EP2224/10, EP5547/90, EP5544/80. 點擊這裡顯示更多產品編號 ›