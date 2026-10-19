我的飛利浦義式咖啡機煮出清淡如水的咖啡

打開預磨咖啡漏斗的蓋子，檢查是否有研磨咖啡粉造成阻塞。如果預磨咖啡槽阻塞，您可以依照下列指示疏通堵塞：

關閉機器電源，靜候機器完全關閉 從咖啡機中取出沖煮裝置。 打開預磨咖啡漏斗的蓋子，插入湯匙握把。 上下移動握把，直到阻塞的咖啡粉不再阻塞為止。