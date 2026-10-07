飛利浦支援
飛利浦美體刀無法正確去除毛髮
如果飛利浦美體刀沒有完全去除體毛，請依照我們的秘訣改善裝置效能，或觀看下方影片，以瞭解如何正確使用美體刀。
除毛的最佳毛髮長度為 3 - 4 公釐。如果您的毛髮長度超過此長度，請使用美體刀的修剪組件修短毛髮長度。如果美體刀未隨附修整梳，請刮除您的毛髮，然後等待 7 天，讓毛髮長到足以除毛的長度。
除毛時，請拉緊肌膚並在肌膚上緩緩移動拔毛刀頭，讓夾輪夾住毛髮。為達最佳效果，請將產品朝逆著毛髮生長的方向移動，同時確保刀頭完全貼合肌膚。
為了讓美體刀正確除毛，請務必以正確的角度握住美體刀。
對於有線美體刀，最好直立握住美體刀，使其與肌膚呈 90° 角。對於以無線方式使用的美體刀，最好以略為傾斜的 75° 角握住美體刀。如需更多詳細的使用說明，請參閱美體刀型號的使用手冊。
除毛時，請在肌膚上緩緩移動拔毛刀頭，讓夾輪夾住毛髮。為達最佳效果，請將產品朝逆著毛髮生長的方向移動，並確保刀頭完全貼合肌膚。
使用美體刀前，請務必檢查刀頭，確定其外觀乾淨。如果您看到有毛髮或碎屑卡在美體刀的除毛夾輪中，請先將其拆下並清洗刀頭，隨後再使用。除毛前，亦請確定您的肌膚為乾淨且乾燥。
如果您已嘗試上述秘訣，但仍不滿意飛利浦美體刀的效果，請聯絡我們。
此頁面的資訊適用於下列機型： BRE740/90, BRE710/00, BRE740/10. 點擊這裡顯示更多產品編號 ›