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Philips Sonicare For Kids

迷你型音波震動牙刷刷頭

HX6032
Sonicare
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    Philips Sonicare For Kids 迷你型音波震動牙刷刷頭

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    Sonicare For Kids 兒童成長系列牙刷刷頭最適合還在長牙的小嘴巴。本牙刷刷頭專門搭配 For Kids 電動牙刷使用，合力提供更加安全愉快的刷牙體驗，讓孩子在獲得樂趣的同時建立良好習慣。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      清潔並保護燦爛笑容，3 歲以上兒童適用

      • 2 組
      • 迷你型
      • 一按即用
      • 適合兒童使用的清潔方式
      3 歲以上

      3 歲以上

      飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列標準型牙刷刷頭的貼面設計適合 3 歲以上孩童的牙齒，柔軟刷毛能達到溫和的清潔效果。刷頭背面的橡膠成型部分提供更安全愉悅的潔淨感受。另有專為 7 歲以上孩童設計的較大牙刷刷頭。

      每秒徹底發揮優越潔牙能力

      每秒徹底發揮優越潔牙能力

      我們的音波震動動力能在小朋友有限的刷牙時間內充分發揮清潔作用，同時協助他們培養良好的健康習慣，讓他們完全掌握刷牙技巧。

      獨特設計可發揮最佳音波震動效果

      獨特設計可發揮最佳音波震動效果

      飛利浦 Sonicare 刷頭具備我們高頻率高振幅的重要核心技術，刷頭每分鐘刷動超過 31,000 次。從牙刷握把到刷頭充分展現我們無人能及的音波震動技術。此音波震動效果會產生流體潔牙作用力，可深入齒間和牙齦曲線，每次都能達到優異的清潔效果，溫和不刺激。

      適用於任何飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷

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      飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列刷頭只需輕輕一按即可在牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。

      每日例行的最佳口腔保健

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      效能如同所有正牌飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭，這款牙刷刷頭能保護牙齒與牙齦。每支牙刷刷頭皆經過品質測試，確保提供持久耐用的絕佳效能。

      技術規格

      • 內附配件

        刷頭
        2 支 Sonicare for Kids 兒童成長系列迷你型

      • 相容性

        刷頭設計
        一按即用
        適用於以下型號
        • HealthyWhite+ 健康靚白系列
        • 兒童專用

      • 設計與外型

        硬式刷毛
        顏色
        藍色和紅色
        提示型刷毛
        藍色刷毛褪色
        尺寸
        迷你型

      • 對健康有益

        清除牙菌斑
        有助於清除牙菌斑

      • 品質與功效兼具

        替換
        每 3 個月
        經品質測試
        最佳使用狀況

      取得產品支援

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