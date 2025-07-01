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此頁面的資訊適用於下列機型： HX9996/11, HX9996/12, HX9996/13.
我可以從牙刷握把啟動或停用哪些功能？
如何將刷頭放入旅行盒？
如何開啟和關閉「刷動回饋」功能？
如何將 Sonicare 9900 Prestige 握把連接至 Sonicare 應用程式？
刷動回饋功能如何運作？
如何在 Sonicare 應用程式上變更刷牙模式？
可調適強度功能如何運作？
如果我有牙齒矯正器或牙齒有修補，是否能使用 Sonicare 9900 Prestige？
BrushPacer 如何運作？
如何開啟和關閉「可調適強度」功能？
Sonicare 9900 Prestige 如何與應用程式搭配使用？
什麼是 Sonicare SenseIQ 技術？
如何為充電座上的 Sonicare 9900 Prestige 握把充電？
如何使用旅行盒為牙刷握把充電？
如何知道何時該更換刷頭？
Sonicare 9900 Prestige 有幾個按鈕？
如何安全地丟棄 Sonicare 9900 Prestige 牙刷的電池？
哪些國家/地區有提供 Sonicare 應用程式？
刷牙指引如何在 Sonicare 應用程式中運作？
我可以將 Sonicare 應用程式與 Apple 健康應用程式同步嗎？
哪些裝置與 Sonicare 應用程式 / Sonicare for Kids 應用程式相容？
如何變更 Sonicare 牙刷的強度設定？
我的 Sonicare 牙刷該用哪種刷頭？
我的 Sonicare 牙刷有哪些刷牙模式？
如何將牙刷連線至 Sonicare 應用程式？