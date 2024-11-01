Android 和 iOS 均有提供 Sonicare 和 Sonicare For Kids 應用程式。下列清單會顯示您所在國家/地區是否提供該應用程式。

白俄羅斯有提供 Sonicare For Kids 應用程式。希臘、科威特、葡萄牙、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、哈薩克、以色列、土耳其及阿拉伯聯合大公國並無提供。