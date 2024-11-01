Android 和 iOS 均有提供 Sonicare 和 Sonicare For Kids 應用程式。下列清單會顯示您所在國家/地區是否提供該應用程式。
白俄羅斯有提供 Sonicare For Kids 應用程式。希臘、科威特、葡萄牙、沙烏地阿拉伯、塞爾維亞、哈薩克、以色列、土耳其及阿拉伯聯合大公國並無提供。
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北美洲
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歐洲
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中東
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亞太地區
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加拿大
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奧地利
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科威特
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澳洲
|南非
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美國
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比利時
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沙烏地阿拉伯
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中國
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墨西哥
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保加利亞
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阿拉伯聯合大公國
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香港
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克羅埃西亞
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日本
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捷克共和國
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澳門
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丹麥
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馬來西亞
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愛沙尼亞
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紐西蘭
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芬蘭
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新加坡
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法國
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南韓
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德國
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台灣
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希臘
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泰國
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匈牙利
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愛爾蘭
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義大利
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拉脫維亞
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立陶宛
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盧森堡
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荷蘭
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挪威
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波蘭
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葡萄牙
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羅馬尼亞
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俄羅斯
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塞爾維亞
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斯洛伐克
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斯洛維尼亞
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西班牙
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瑞典
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瑞士
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烏克蘭
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|英國
|哈薩克
|以色列
|土耳其