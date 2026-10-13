飛利浦支援 如何讓飛利浦女用除毛刀發揮最佳效果？

您可以使用飛利浦女用除毛刀的刀網，修剪並刮除頸部以下的體毛。例如腋下、手臂、雙腿或比基尼線部位 (使用梳具)。

開始之前：

每次使用前請先檢查刀網是否受損，並在刀網磨損或損壞時進行更換。

確保產品清潔。

當女用除毛刀靠近私密部位 (外陰唇的外側與內側) 使用時，請務必使用梳具。

在泡澡或淋浴時，或在乾淨且乾燥的皮膚上，皆可使用飛利浦女用除毛刀。

除毛前幾天先去角質，可達最佳效果。



提示：下方影片中示範的原則適用於所有女用除毛刀機型，包括外觀與影片所示不同的機型。

使用期間 雖然您的女用除毛刀可以乾濕兩用，但乾用通常可提供較佳的除毛效果。這是因為潮濕的毛髮會黏在皮膚上，使其較難清除。

握住產品，讓刀頭與皮膚完全接觸，然後逆著毛髮生長的方向輕輕移動。請注意，即使是同一身體部位，不同區域毛髮生長的方向也可能不同。

用另一隻手的手指將皮膚拉平，盡量減少皮膚表面的皺紋或褶皺，讓刀頭可以在光滑的表面滑動。

腋下除毛時，將手放在頭後側可以更容易進行。

如果您在泡澡或淋浴時使用女用除毛刀，請定期沖洗刀頭，以去除堆積的毛髮。 後續照護 您可以在除毛後，在皮膚上塗抹舒緩 (不含酒精) 的乳霜或乳液。

您的皮膚可能需要一些時間適應新的除毛刀。每次使用後請讓皮膚有足夠時間恢復。

徹底清潔女用除毛刀，並先風乾再存放。存放時請裝上梳具或護蓋，以保護刀網避免意外損壞。