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如何讓飛利浦女用除毛刀發揮最佳效果？

您可以使用飛利浦女用除毛刀的刀網，修剪並刮除頸部以下的體毛。例如腋下、手臂、雙腿或比基尼線部位 (使用梳具)。

開始之前：

  • 每次使用前請先檢查刀網是否受損，並在刀網磨損或損壞時進行更換。
  • 確保產品清潔。
  • 當女用除毛刀靠近私密部位 (外陰唇的外側與內側) 使用時，請務必使用梳具。
  • 在泡澡或淋浴時，或在乾淨且乾燥的皮膚上，皆可使用飛利浦女用除毛刀。
  • 除毛前幾天先去角質，可達最佳效果。


提示：下方影片中示範的原則適用於所有女用除毛刀機型，包括外觀與影片所示不同的機型。 

此頁面的資訊適用於下列機型： HP6306/00, BRL130/00, BRL170/00.

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