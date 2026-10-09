產品支援

產品全球2年保固

立即前往飛利浦官方店領取入會禮

官方購買享7天鑑賞期

空氣清淨機/空氣清淨除濕機

空氣清淨機 (35)

1–12 / 35 筆結果
排序:

空氣清淨機

  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列

Philips PureProtect Quiet 2200 系列
智慧空氣清淨機

AC2220/80
  • 淨化最大 109 平方公尺的空間
  • 我們最安靜的空氣清淨機(11)
  • 濾網壽命長達 3 年
  • 420 立方公尺/小時潔淨空氣輸出率 (CADR)
  • HEPA 與活性碳濾網
檢視產品

已停產

  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i

Philips Series 3000i
空氣清淨機

AC3259/80
  • 微粒 AHAM CADR*：393
  • 可連接應用程式
  • 過敏原模式
檢視產品
  • Philips 4000i 系列
  • Philips 4000i 系列
  • Philips 4000i 系列
  • Philips 4000i 系列
  • Philips 4000i 系列
  • Philips 4000i 系列
  • Philips 4000i 系列

Philips 4000i 系列
適用於超大空間的空氣清淨機

AC3858/86
  • 淨化空間的面積高達 66 m²
  • 550 m³/h 潔淨空氣率 (CADR)
  • HEPA 與活性碳濾網
  • 連接 CleanHome+ 應用程式
檢視產品

已停產

  • Philips 4000i 系列
  • Philips 4000i 系列
  • Philips 4000i 系列
  • Philips 4000i 系列
  • Philips 4000i 系列
  • Philips 4000i 系列

Philips 4000i 系列
適用於超大空間的空氣清淨機

AC3858/83
  • 淨化空間的面積可達 73 m²
  • 610 m³/h 潔淨空氣率 (CADR)
  • HEPA 與活性碳濾網
  • 連接 Air+ 應用程式
檢視產品
  • Philips 8000 系列
  • Philips 8000 系列
  • Philips 8000 系列
  • Philips 8000 系列
  • Philips 8000 系列
  • Philips 8000 系列

Philips 8000 系列
輕巧型空氣清淨機

AC0819/80
  • 濾除 99.87% 微粒 @3nm
  • 空氣品質色彩回饋資訊
  • 達 48 m²/527 ft2
  • 自動與睡眠模式
檢視產品

已停產

  • Philips

Philips
空氣清淨機

AC4014/80
  • VitaShield IPS
  • 智慧型感應器
檢視產品

已停產

  • Philips Series 4500i
  • Philips Series 4500i
  • Philips Series 4500i
  • Philips Series 4500i
  • Philips Series 4500i

Philips Series 4500i
空氣清淨機

AC4558/80
  • 濾除 99.97% 微粒@3nm
  • PM2.5、過敏原與氣體顯示
  • 達 104 m2/ 1119 ft2
  • 自動、睡眠模式和應用程式
檢視產品

已停產

  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000

Philips Series 5000
飛利浦清淨除濕機

DE5205/80
  • 除溼力高達每日 12.7 公升*(室溫27度 相對溼度60%)
  • 懸浮微粒 CADR* 240m³/h
  • 純空氣清淨模式
  • 數字顯示
檢視產品

已停產

  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000

Philips Series 5000
2 合 1 清淨除濕機

DE5207/81
  • 除濕力達每日 28 公升*
  • 懸浮微粒 CADR* 270m³/h
  • 純空氣清淨模式
  • 數字顯示
檢視產品

已停產

  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000

Philips Series 5000
飛利浦清淨除濕機

DE5206/80
  • 除溼力高達每日 12.7 公升*(室溫27度 相對溼度60%)
  • 懸浮微粒 CADR* 240m³/h
  • 純空氣清淨模式
  • 數字顯示
檢視產品

已停產

  • Philips

Philips
複合式空氣清淨保濕機

AC4081/80
  • CADR 246 m³/h
  • 甲醛濾除率最高達 90% (3 小時)
  • PM2.5 濾除率 >99%
檢視產品

已停產

  • Philips

Philips
空氣清淨機

AC4001/80
  • 具備音樂功能
檢視產品