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空氣清淨機/空氣清淨除濕機
所有系列
空氣清淨機
Suitable room size
Extra large (1)
Large (1)
Filters included
Activated Carbon (2)
HEPA filter (2)
Pre-filter (2)
Other features
Connected (app) (2)
Ultra-quiet mode (2)
Air quality sensor
Gas / VOC (1)
Particle (PM2.5) (2)
Certified for
Allergy sufferers (1)
Virus removal (1)
Philips PureProtect Quiet 2200 系列智慧空氣清淨機
已停產
Philips Series 3000i空氣清淨機
Philips 4000i 系列適用於超大空間的空氣清淨機
Philips 8000 系列輕巧型空氣清淨機
Philips空氣清淨機
Philips Series 4500i空氣清淨機
Philips Series 5000飛利浦清淨除濕機
Philips Series 50002 合 1 清淨除濕機
Philips複合式空氣清淨保濕機