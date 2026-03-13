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空氣清淨機/空氣清淨除濕機
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AC4014/80
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User Manual Philips Air purifier AC4014/80 - English (US)
使用飛利浦 VitaShield 智慧淨化系統，大口呼吸健康的空氣。可過濾掉體積 >0.02 微米* 的微粒、過敏原、細菌與病毒，而「健康空氣」保護警告則能確保健康空氣如影隨形。
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飛利浦空氣清淨機的 PM2.5 指示燈代表什麼意思？
飛利浦空氣清淨機上的指示燈或錯誤代碼代表什麼意思？
我的飛利浦空氣清淨機應使用什麼濾網？
飛利浦空氣清淨機指示燈的意義
更換或清潔濾網後應該重設飛利浦空氣清淨機或加溼機嗎？
我是否可以清潔飛利浦空氣清淨機的濾網和前層濾網？
飛利浦空氣清淨機無法開啟
飛利浦空氣清淨機的空氣品質環狀指示燈沒有變色
飛利浦空氣清淨機燈號持續亮起或閃爍
飛利浦空氣清淨機聲音太大
飛利浦空氣清淨機產生臭味或異味
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