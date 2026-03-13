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手冊和說明文件

User Manual Philips Air purifier AC4014/80 - English (US)

  • PDF 檔案, 2.2 MB
  • 13 March 2026

使用飛利浦 VitaShield 智慧淨化系統，大口呼吸健康的空氣。可過濾掉體積 >0.02 微米* 的微粒、過敏原、細菌與病毒，而「健康空氣」保護警告則能確保健康空氣如影隨形。

  • PDF 檔案
  • 18 September 2026

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