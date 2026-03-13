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Series 5000 飛利浦清淨除濕機

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DE5205/80

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User Manual Philips Series 5000 2-in 1 Air dehumidifier DE5205/80 - English (US)

  • PDF 檔案, 6 MB
  • 13 March 2026

飛利浦 2 合 1 清淨除濕機 5000 系列提供頂級除溼與空氣清淨效能，乾衣更加輕鬆容易，還能遠離空氣汙染物或常見過敏原，打造更健康舒適的居住環境。

  • PDF 檔案
  • 18 September 2026

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