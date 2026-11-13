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空調保養

空氣清淨機 (36)

1–12 / 36 筆結果
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空氣清淨機

  • Philips PureProtect Pro 4200 系列
  • Philips PureProtect Pro 4200 系列
  • Philips PureProtect Pro 4200 系列
  • Philips PureProtect Pro 4200 系列
  • Philips PureProtect Pro 4200 系列
  • Philips PureProtect Pro 4200 系列
  • Philips PureProtect Pro 4200 系列
  • Philips PureProtect Pro 4200 系列
  • Philips PureProtect Pro 4200 系列
  • Philips PureProtect Pro 4200 系列
  • Philips PureProtect Pro 4200 系列
  • Philips PureProtect Pro 4200 系列

Philips PureProtect Pro 4200 系列
智慧空氣清淨機

AC4221/81
  • 淨化空間最大可達 156 平方公尺
  • 600 立方公尺/小時潔淨空氣輸出率 (CADR)
  • HEPA 與活性碳濾網
  • PM2.5 和氣體感測器
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  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列

Philips PureProtect Quiet 2200 系列
智慧空氣清淨機

AC2220/80
  • 淨化最大 109 平方公尺的空間
  • 我們最安靜的空氣清淨機(11)
  • 濾網壽命長達 3 年
  • 420 立方公尺/小時潔淨空氣輸出率 (CADR)
  • HEPA 與活性碳濾網
檢視產品
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列
  • Philips PureProtect Quiet 2200 系列

Philips PureProtect Quiet 2200 系列
智慧空氣清淨機

AC2210/80
  • 淨化最大 104 平方公尺的房間
  • 我們最安靜的空氣清淨機
  • 濾網壽命長達 3 年
  • 400 立方公尺/小時潔淨空氣輸出率 (CADR)
  • HEPA 與活性碳濾網
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已停產

  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000

Philips Series 5000
2 合 1 清淨除濕機

DE5207/81
  • 除濕力達每日 28 公升*
  • 懸浮微粒 CADR* 270m³/h
  • 純空氣清淨模式
  • 數字顯示
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已停產

  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000
  • Philips Series 5000

Philips Series 5000
飛利浦清淨除濕機

DE5206/80
  • 除溼力高達每日 12.7 公升*(室溫27度 相對溼度60%)
  • 懸浮微粒 CADR* 240m³/h
  • 純空氣清淨模式
  • 數字顯示
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已停產

  • Philips 空氣清淨機
  • Philips 空氣清淨機
  • Philips 空氣清淨機
  • Philips 空氣清淨機

Philips 空氣清淨機
2000i 系列

AC2889/80
  • 淨化空間的面積可達 79 m²
  • 333 m³/h 空氣清淨輸出比率 (CADR)
  • HEPA 與活性碳濾網
  • 連接 CleanHome+ 應用程式
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已停產

  • Philips

Philips
複合式空氣清淨保濕機

AC4081/80
  • CADR 246 m³/h
  • 甲醛濾除率最高達 90% (3 小時)
  • PM2.5 濾除率 >99%
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已停產

  • Philips

Philips
空氣清淨機

AC4001/80
  • 具備音樂功能
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已停產

  • Philips

Philips
空氣清淨機

AC4030/80
  • 汽車與桌上
  • NAV 技術
  • 森林香味
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  • Philips 空氣清淨機
  • Philips 空氣清淨機
  • Philips 空氣清淨機
  • Philips 空氣清淨機
  • Philips 空氣清淨機
  • Philips 空氣清淨機
  • Philips 空氣清淨機
  • Philips 空氣清淨機
  • Philips 空氣清淨機
  • Philips 空氣清淨機
  • Philips 空氣清淨機
  • Philips 空氣清淨機

Philips 空氣清淨機
3000i 系列

AC3033/86
  • 淨化面積高達 55 ㎡ 的空間
  • 460 ㎥/h 清淨空氣率 (CADR)
  • HEPA 與活性碳濾網
  • 連接 Air+ 應用程式
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已停產

  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
臥室空氣清淨機

AC4054/00
  • 智慧型感應器
  • 20 m2
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已停產

  • Philips 2000i 系列
  • Philips 2000i 系列
  • Philips 2000i 系列

Philips 2000i 系列
適用於大型空間的空氣清淨機

AC2936/83
  • 淨化空間面積高達 98 m²
  • 380 m³/h 的空氣清淨輸出比率 (CADR)
  • HEPA 與活性碳濾網
  • 連接 Air+ 應用程式
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