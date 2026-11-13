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空調保養
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Air quality sensor
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Connected (app) (2)
Ultra-quiet mode (2)
Filters included
Activated Carbon (2)
HEPA filter (2)
Pre-filter (2)
Certified for
Allergy sufferers (1)
Virus removal (1)
Philips PureProtect Pro 4200 系列智慧空氣清淨機
Philips PureProtect Quiet 2200 系列智慧空氣清淨機
已停產
Philips Series 50002 合 1 清淨除濕機
Philips 5000 系列二合一除濕清淨機
Philips Series 5000飛利浦清淨除濕機
Philips抗菌匣
Philips 空氣清淨機2000i 系列
Philips複合式空氣清淨保濕機
Philips空氣清淨機
Philips 空氣清淨機3000i 系列