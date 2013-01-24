Saeco 全自動義式咖啡機

不同於採用不鏽鋼研磨器的傳統全自動義式咖啡機，Saeco 全機種均採用堅固的 100% 陶瓷研磨器，可調整研磨方式以達到絕佳風味。細磨適合製作本體結構豐潤的義式濃縮咖啡，粗磨則可製作口感較溫潤淡雅的咖啡。共有 5 種設定可選擇調整，而陶瓷材質讓咖啡不再有焦味。
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PicoBaristo 全自動義式咖啡機
起價： NT$55,800.00*
*建議零售價格
**所顯示之規格並不適用於各系列的所有產品。
不同於採用不鏽鋼研磨器的傳統全自動義式咖啡機，Saeco 全機種均採用堅固的 100% 陶瓷研磨器，可調整研磨方式以達到絕佳風味。細磨適合製作本體結構豐潤的義式濃縮咖啡，粗磨則可製作口感較溫潤淡雅的咖啡。共有 5 種設定可選擇調整，而陶瓷材質讓咖啡不再有焦味。
這項 Saeco 咖啡機的獨特功能可讓您調整沖煮壓力 (低壓製作美式咖啡、高壓製作濃郁的義式濃縮咖啡) 和各種咖啡份量。甚至能為您填壓研磨咖啡粉。
Saeco 專利的 Latte Perfetto 技術只須輕觸按鈕即可製作兩次奶泡，將濃郁得令人難以置信、口感一致的熱牛奶，不濺出地注入杯中。秘訣就在於特殊的雙鍋爐鮮奶盒，除了具備自動清潔循環，還可取出存放於冰箱，提高衛生度與效率。
想喝咖啡？無須等待。這項創新功能可縮短準備時間，並立即供應最佳溫度的義式咖啡。而且可減少高達 66% 的用水量，意味著加水次數也會隨之減少。
想要維持全自動義式咖啡機鮮乳盒的乾淨衛生，就是這麼輕鬆簡單。蒸氣清潔循環會自動清洗內建奶泡器，去除殘餘的牛奶，無需清空鮮乳盒。衛生效能經德國獨立測試機構 VDE 認證，確保次次都能享用到美味的卡布奇諾。