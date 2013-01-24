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Saeco 全自動義式咖啡機

  • PicoBaristo 全自動義式咖啡機
     

    PicoBaristo 全自動義式咖啡機

    起價： NT$55,800.00*

    • 耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡
    • 彈指之間即可享用 11 種飲品
    • 透過先進的顯示幕加強對機器的控制
    • 自動沖洗與指示除鈣能讓您享受極致香醇的咖啡
    • 調整萃取時間、5 種香氣濃度及 10 種研磨設定
    • 輕巧體積，最大容量
    檢視產品

*建議零售價格
**所顯示之規格並不適用於各系列的所有產品。

探索我們的獨特功能

Seaco 陶瓷研磨器

陶瓷研磨器

 

不同於採用不鏽鋼研磨器的傳統全自動義式咖啡機，Saeco 全機種均採用堅固的 100% 陶瓷研磨器，可調整研磨方式以達到絕佳風味。細磨適合製作本體結構豐潤的義式濃縮咖啡，粗磨則可製作口感較溫潤淡雅的咖啡。共有 5 種設定可選擇調整，而陶瓷材質讓咖啡不再有焦味。

 

所有全自動義式咖啡機

Saeco Varipresso 蒸餾沖泡鍋爐

Varipresso 蒸餾沖泡鍋爐

 

這項 Saeco 咖啡機的獨特功能可讓您調整沖煮壓力 (低壓製作美式咖啡、高壓製作濃郁的義式濃縮咖啡) 和各種咖啡份量。甚至能為您填壓研磨咖啡粉。

 

配備 Varipresso 蒸餾沖泡零件的全自動義式咖啡機

Saeco Latte Perfetto 技術

Latte Perfetto 技術

 

Saeco 專利的 Latte Perfetto 技術只須輕觸按鈕即可製作兩次奶泡，將濃郁得令人難以置信、口感一致的熱牛奶，不濺出地注入杯中。秘訣就在於特殊的雙鍋爐鮮奶盒，除了具備自動清潔循環，還可取出存放於冰箱，提高衛生度與效率。

 

配備 Latte Perfetto 技術的全自動義式咖啡機

Saeco 快速加熱技

快速加熱技術

 

想喝咖啡？無須等待。這項創新功能可縮短準備時間，並立即供應最佳溫度的義式咖啡。而且可減少高達 66% 的用水量，意味著加水次數也會隨之減少。

 

配備快速加熱蒸餾鍋爐的全自動義式咖啡機

The_Saeco_Steam_Cleaning_Milk_Carafe

以蒸氣清潔鮮乳盒，衛生又乾淨

 

想要維持全自動義式咖啡機鮮乳盒的乾淨衛生，就是這麼輕鬆簡單。蒸氣清潔循環會自動清洗內建奶泡器，去除殘餘的牛奶，無需清空鮮乳盒。衛生效能經德國獨立測試機構 VDE 認證，確保次次都能享用到美味的卡布奇諾。

關於 Saeco 咖啡機

 

創新是每台 Saeco 咖啡機的核心。Saeco 全自動義式咖啡機採用先進技術，按下按鈕即可為您沖煮完美的義式濃縮咖啡、卡布奇諾、拿鐵瑪奇朵等飲品。Saeco 的半自動咖啡機則能讓咖啡愛好者以傳統作法準備一杯道地的義式咖啡，並帶著持久美味的菁華乳層。

 

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