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Saeco PicoBaristo 全自動義式咖啡機
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HD8924/08
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User Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine HD8924/08
PicoBaristo 輕巧咖啡機提供豐富變化，驕寵咖啡迷。輕觸使用者介面，就能選擇多種特調咖啡；AquaClean 濾淨設計可以讓您享受多達 5,000 杯* 咖啡，不需除垢
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如何為我的飛利浦義式咖啡機除垢
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義式咖啡機除垢劑
我的飛利浦義式咖啡機的滴盤很快就裝滿
我的飛利浦義式咖啡機的咖啡溫度不夠熱
我的飛利浦義式咖啡機無法開啟
我的飛利浦義式咖啡機無法製作優質奶泡
我的飛利浦義式咖啡機發出噪音
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