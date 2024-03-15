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Saeco PicoBaristo 全自動義式咖啡機

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Saeco PicoBaristo全自動義式咖啡機

HD8924/08

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User Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine HD8924/08

  • PDF 檔案, 1.1 MB
  • 15 March 2024

PicoBaristo 輕巧咖啡機提供豐富變化，驕寵咖啡迷。輕觸使用者介面，就能選擇多種特調咖啡；AquaClean 濾淨設計可以讓您享受多達 5,000 杯* 咖啡，不需除垢

  • PDF 檔案
  • 7 November 2025

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