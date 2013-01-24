Saeco 全自動義式咖啡機

不同於採用不鏽鋼研磨器的傳統全自動義式咖啡機，Saeco 全機種均採用堅固的 100% 陶瓷研磨器，可調整研磨方式以達到絕佳風味。細磨適合製作本體結構豐潤的義式濃縮咖啡，粗磨則可製作口感較溫潤淡雅的咖啡。共有 5 種設定可選擇調整，而陶瓷材質讓咖啡不再有焦味。

所有全自動義式咖啡機