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Saeco PicoBaristo

全自動義式咖啡機

HD8924/08
Saeco
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  • 輕巧機身，豐富變化 輕巧機身，豐富變化 輕巧機身，豐富變化
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    Saeco PicoBaristo 全自動義式咖啡機

    HD8924/08

    輕巧機身，豐富變化

    PicoBaristo 輕巧咖啡機提供豐富變化，驕寵咖啡迷。輕觸使用者介面，就能選擇多種特調咖啡；AquaClean 濾淨設計可以讓您享受多達 5,000 杯* 咖啡，不需除垢 查看所有優點

    建議零售價格: NT$36,900.00

    Saeco PicoBaristo 全自動義式咖啡機

    輕巧機身，豐富變化

    PicoBaristo 輕巧咖啡機提供豐富變化，驕寵咖啡迷。輕觸使用者介面，就能選擇多種特調咖啡；AquaClean 濾淨設計可以讓您享受多達 5,000 杯* 咖啡，不需除垢 查看所有優點

    輕巧機身，豐富變化

    PicoBaristo 輕巧咖啡機提供豐富變化，驕寵咖啡迷。輕觸使用者介面，就能選擇多種特調咖啡；AquaClean 濾淨設計可以讓您享受多達 5,000 杯* 咖啡，不需除垢 查看所有優點

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    Saeco PicoBaristo 全自動義式咖啡機

    輕巧機身，豐富變化

    PicoBaristo 輕巧咖啡機提供豐富變化，驕寵咖啡迷。輕觸使用者介面，就能選擇多種特調咖啡；AquaClean 濾淨設計可以讓您享受多達 5,000 杯* 咖啡，不需除垢 查看所有優點

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      輕巧機身，豐富變化

      享受多達 5000 杯* 咖啡，不需除垢

      • 7 種飲品
      • 自動奶泡器
      • 不鏽鋼
      • AquaClean
      彈指之間即可享用 7 種飲品

      彈指之間即可享用 7 種飲品

      依場合和心情而定，享受多樣化的飲品。不論是想喝義式濃縮咖啡、美式咖啡或以牛奶為底的特調飲品，您的全自動機器都能輕鬆且及時地製作出完美的飲品，供您享用！

      按一下自動奶泡器就能製作柔滑奶泡

      按一下自動奶泡器就能製作柔滑奶泡

      有了自動奶泡器，就能輕鬆沖出如天鵝絨般柔軟光滑的卡布奇諾。這台咖啡師稱為「Cappuccinatore」的奶泡器，會直接從牛奶盒或牛奶罐中吸出鮮奶並自動製作奶泡，然後將牛奶持續注入杯內，而且不會產生任何噴濺。

      調整萃取時間、5 種香氣濃度及 10 種研磨設定

      調整萃取時間、5 種香氣濃度及 10 種研磨設定

      此全自動機器供豐富的美味飲品選項，可依據個人口味量身製作出喜愛的飲品。從萃取時間、濃度到溫度，機器能為您記憶每種飲品的個人化口感，任您自由探索實驗，用創意挑逗味蕾！

      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡

      我們的研磨機採用高科技陶瓷打造：堅韌耐用、精確組裝。細細地研磨新鮮咖啡豆，不會有溫度過高的風險：萃取出所有最佳風味和香氣，為您帶來絕佳的咖啡口感，而且能夠沖煮 20,000 杯以上。

      Latte Perfetto 技術帶給您完美奶泡

      Latte Perfetto 技術帶給您完美奶泡

      您沖煮的每一杯咖啡都會綴有絲般光滑柔順的奶泡層，召喚您的味蕾。鮮奶盒會起泡兩次，然後以最佳溫度將豐厚美好的綿密奶泡傾注於您的杯內。鮮奶盒也可方便地置放於冰箱中，確保極致衛生清潔。

      經典不鏽鋼材質，精細完美的造型

      經典不鏽鋼材質，精細完美的造型

      我們以最高品質鉅細靡遺地處理機器每個細節。受義大利設計工藝啟發的不鏽鋼面板，無論在傳統或現代化的廚房中都能歷久彌新。純粹設計的優雅視覺，讓您的機器與它沖煮出的咖啡一樣完美。

      Thermoblock 讓您隨時享受熱咖啡

      Thermoblock 讓您隨時享受熱咖啡

      向溫咖啡說拜拜。Thermoblock 讓全家人隨時皆能立即享受熱咖啡與卡布奇諾。秘密就在於輕盈的鋁合金及不鏽鋼本體，可快速達到需要的高溫。

      搭配 AquaClean，可享受多達 5000* 杯咖啡而無需除垢

      搭配 AquaClean，可享受多達 5000* 杯咖啡而無需除垢

      我們的專利濾水器 AquaClean 可提供清澈潔淨的水，進而提升咖啡品質；也能避免咖啡機的水流管路累積水垢：定時更換濾水器，就能享受多達 5000* 杯咖啡而無需除垢。

      透過先進的顯示幕加強對機器的控制

      透過先進的顯示幕加強對機器的控制

      此先進的顯示幕能顯示所有相關的資訊，方便您操作機器，獲得最佳成果。結合圖示與文字的說明，能逐步引導您完成所有自訂選項及重要的維護活動。

      輕巧體積，最大容量

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      以超輕巧設計搭配大容量的咖啡豆、水及咖啡渣容器，享受更多空間，同時不需經常補充。這款智慧型全自動機器採用大容量的水箱、咖啡豆盒和咖啡渣容器，帶來最大的便利性及頂尖性能。

      自動沖洗與指示除鈣能讓您享受極致香醇的咖啡

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      這款義式咖啡機能在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都具有香醇、新鮮的口感。定期除垢有助於延長義式咖啡機的使用壽命。這款咖啡機可在需要時提醒您除垢，螢幕上也會顯示引導的訊息，讓您知道進行的步驟與時機。

      調整並儲存個人的使用者設定檔

      依據個人品味儲存任一咖啡和牛奶飲品的萃取長度。只要按下按鈕，您隨時都能依照喜好飲用義式濃縮咖啡、美式咖啡與所有其他飲品。

      技術規格

      • 自訂

        香氣濃度設定
        5
        咖啡與牛奶萃取長度
        可調式
        研磨設定
        10
        預潤香氣萃取控制
        溫度設定
        3
        使用者設定檔
        1

      • 一般規格

        鮮奶解決方案
        自動奶泡器
        使用者介面
        先進顯示幕

      • 其他功能

        自動沖洗與指示除鈣
        Gusto Perfetto
        主開關開/關 (ON/OFF) 按鈕
        快速加熱鍋爐
        可拆式蒸餾沖泡零件

      • 技術規格

        殘渣容器容量
        15  份
        水箱容量
        1.8  L
        咖啡豆容量
        250  g
        顏色與表面
        不鏽鋼
        電線長度
        >100  cm
        產地
        羅馬尼亞
        濾網相容性
        AquaClean
        頻率
        50  Hz
        杯子高度上限
        163  mm
        產品規格
        221 x 340 x 430  mm
        電壓
        230  V
        殘渣容器
        正面操作
        水箱
        從頂部使用

      • 豐富多變

        飲品
        • 黃金泡沫咖啡 (Caffè Crema)
        • 義式濃縮咖啡 (Espresso)
        • 雙倍義式濃縮咖啡 (Espresso Double)
        • 義式淡咖啡
        • 熱水
        • 奶泡
        • 特濃義式濃縮咖啡 (Ristretto)
        咖啡粉選項
        雙杯
        牛奶雙杯

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          • 此為根據機器指示更換 8 次濾器的情況下。實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定。
          • 實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定