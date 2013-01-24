自動沖洗與指示除鈣能讓您享受極致香醇的咖啡

這款義式咖啡機能在開機或關機時自動以清水清洗咖啡管路，因此能夠確保沖泡出的每一杯咖啡都具有香醇、新鮮的口感。定期除垢有助於延長義式咖啡機的使用壽命。這款咖啡機可在需要時提醒您除垢，螢幕上也會顯示引導的訊息，讓您知道進行的步驟與時機。