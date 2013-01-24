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Satinelle

美體刀

HP6502/00
  • Satinelle Ice Premium Satinelle Ice Premium Satinelle Ice Premium
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    Satinelle 美體刀

    HP6502/00

    Satinelle Ice Premium

    全球第一支具有頂級冷凝體和音波震動按摩設計的陶瓷夾輪美體刀。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Satinelle 美體刀

    Satinelle Ice Premium

    全球第一支具有頂級冷凝體和音波震動按摩設計的陶瓷夾輪美體刀。

    Satinelle Ice Premium

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      防敏感夾輪

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      降低肌膚敏感的風險，同時更呵護您的肌膚。

      除毛刀頭可水洗，清潔簡易且更加衛生

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      音波震動按摩齒設計

      高頻率震動的按摩齒設計能減輕除毛時的不適感。

      頂級冷凝體設計

      完美地貼合身體曲線，提供最舒適的冷卻效果和最溫和的除毛體驗。

      陶瓷夾輪除毛系統

      本美體刀具備獨特的陶瓷材質和符合人體工學的弧形刀頭設計，讓除毛速度*增加 20%。*此數據是與飛利浦 Satin Ice 比較。

      技術規格

      • 重量和尺寸

        彩盒尺寸
        235x192x116 (高x寬x深)  mm
        彩盒重量
        669  g
        外箱尺寸
        258x592x195 (高x寬x深)  mm
        外箱重量
        3642  g
        每個外箱中的數量
        5  件

      • 特色

        轉動式服貼冷凝體
        音波震動按摩齒設計
        陶瓷夾輪除毛系統
        2 段速設定

      • 技術規格

        電源
        AC-RC (插電)
        電壓
        100-240  V
        馬達
        DC 14V
        耗電量
        6  W
        夾輪數
        13
        滾輪上的最佳除毛施力點
        24
        拉力/秒，速度 1
        880
        拉力/秒，速度 2
        1080
        RPM，速度 1
        2200 轉/分鐘
        RPM，速度 2
        2700 轉/分鐘

      • 配件

        可拆式刀頭
        舒適的除毛體驗
        冷凝體保護套
        操作方便
        去角質沐浴球
        防止毛髮內生
        豪華收納袋
        收藏簡單，攜帶方便
        清潔刷
        方便清理
        敏感部位保護蓋

      • 物流資訊

        貨板數量 (EU)
        160  件
        貨板數量 (GB)
        200  件
        貨板尺寸 (EU)
        115 x 120 x 80  cm
        貨板尺寸 (GB)
        115 x 120 x 100  cm

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