搜尋關鍵字
Satinelle Ice Premium
全球第一支具有頂級冷凝體和音波震動按摩設計的陶瓷夾輪美體刀。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Satinelle Ice Premium
全球第一支具有頂級冷凝體和音波震動按摩設計的陶瓷夾輪美體刀。
Satinelle Ice Premium
全球第一支具有頂級冷凝體和音波震動按摩設計的陶瓷夾輪美體刀。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Satinelle Ice Premium
全球第一支具有頂級冷凝體和音波震動按摩設計的陶瓷夾輪美體刀。
降低肌膚敏感的風險，同時更呵護您的肌膚。
高頻率震動的按摩齒設計能減輕除毛時的不適感。
完美地貼合身體曲線，提供最舒適的冷卻效果和最溫和的除毛體驗。
本美體刀具備獨特的陶瓷材質和符合人體工學的弧形刀頭設計，讓除毛速度*增加 20%。*此數據是與飛利浦 Satin Ice 比較。
無線除毛設計，使用不受拘束！
重量和尺寸
特色
技術規格
配件
物流資訊