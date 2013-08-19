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Satinelle Soft

美體刀、除毛刀頭、冷凝體

HP6553/00
  • 以溫和方式享有持久滑順的肌膚觸感 以溫和方式享有持久滑順的肌膚觸感 以溫和方式享有持久滑順的肌膚觸感
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    Satinelle Soft 美體刀、除毛刀頭、冷凝體

    HP6553/00

    以溫和方式享有持久滑順的肌膚觸感

    溫和除毛組是輕柔去除毛髮的有效方式。在淋浴或沐浴時使用美體刀，可輕鬆連根拔起毛髮，不會拉扯肌膚。接著使用具有鎮靜效果的冰敷手套舒緩肌膚，讓您擁有光滑美肌。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Satinelle Soft 美體刀、除毛刀頭、冷凝體

    以溫和方式享有持久滑順的肌膚觸感

    溫和除毛組是輕柔去除毛髮的有效方式。在淋浴或沐浴時使用美體刀，可輕鬆連根拔起毛髮，不會拉扯肌膚。接著使用具有鎮靜效果的冰敷手套舒緩肌膚，讓您擁有光滑美肌。 查看所有優點

    以溫和方式享有持久滑順的肌膚觸感

    溫和除毛組是輕柔去除毛髮的有效方式。在淋浴或沐浴時使用美體刀，可輕鬆連根拔起毛髮，不會拉扯肌膚。接著使用具有鎮靜效果的冰敷手套舒緩肌膚，讓您擁有光滑美肌。 查看所有優點

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    Satinelle Soft 美體刀、除毛刀頭、冷凝體

    以溫和方式享有持久滑順的肌膚觸感

    溫和除毛組是輕柔去除毛髮的有效方式。在淋浴或沐浴時使用美體刀，可輕鬆連根拔起毛髮，不會拉扯肌膚。接著使用具有鎮靜效果的冰敷手套舒緩肌膚，讓您擁有光滑美肌。 查看所有優點

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      • 全身
      淋濕時除毛，易於從根部進行除毛。

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      在水中除毛會更容易去除毛髮。輕柔除毛夾輪無須拉扯肌膚便可自根部拔除毛髮。此美體刀也能在乾燥狀況下使用。

      冰敷手套可舒緩您的肌膚，保持肌膚光滑與動人光澤

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      冰敷可在除毛後緊縮毛孔與毛囊，並舒緩您的肌膚。在淋浴或沐浴時除毛後使用冰敷手套，可保持肌膚光滑與動人光澤。

      用於修剪、造型及拔除敏感部位的毛髮

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      使用刮毛刀頭拔除敏感部位的毛髮。梳具可在除毛前修整較長毛髮，也可用於修整比基尼線。

      高效除毛系統可從毛髮根部徹底拔毛 (0.5 公釐)

      高效除毛系統可從毛髮根部徹底拔毛 (0.5 公釐)

      除毛時可從根部去除毛髮。再生毛髮更細微，生長更緩慢。效果可達 4 週。

      速度 1 可溫和除毛，速度 2 則可達到最高效率

      速度 1 可溫和除毛，速度 2 則可達到最高效率

      此美體刀具備兩段速設定。速度 1 可超級溫和除毛，速度 2 則可進行快速有效除毛

      長達 30 分鐘的無線除毛時間，1 小時快速充電

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      裝置完全可水洗，清潔簡易且更加衛生

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      於流動清水下沖洗美體刀，確保最佳衛生保養。

      技術規格

      • 配件

        2 段速設定
        清潔刷
        便利收納袋
        2 年保固
        無線充電式

      • 配件

        電動除毛刀頭
        隨附修飾梳
        冰敷手套

      • 特色

        完全可水洗
        具鎮靜效果的冰敷手套
        在淋浴或沐浴時除毛
        徹底去除毛髮

      • 技術規格

        電壓
        3.6 伏特
        夾輪上的除毛夾輪點
        20
        夾輪數
        21
        拉力/秒，速度 1
        666
        拉力/秒，速度 2
        733

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