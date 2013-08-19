以溫和方式享有持久滑順的肌膚觸感
溫和除毛組是輕柔去除毛髮的有效方式。在淋浴或沐浴時使用美體刀，可輕鬆連根拔起毛髮，不會拉扯肌膚。接著使用具有鎮靜效果的冰敷手套舒緩肌膚，讓您擁有光滑美肌。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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溫和除毛組是輕柔去除毛髮的有效方式。在淋浴或沐浴時使用美體刀，可輕鬆連根拔起毛髮，不會拉扯肌膚。接著使用具有鎮靜效果的冰敷手套舒緩肌膚，讓您擁有光滑美肌。 查看所有優點
在水中除毛會更容易去除毛髮。輕柔除毛夾輪無須拉扯肌膚便可自根部拔除毛髮。此美體刀也能在乾燥狀況下使用。
冰敷可在除毛後緊縮毛孔與毛囊，並舒緩您的肌膚。在淋浴或沐浴時除毛後使用冰敷手套，可保持肌膚光滑與動人光澤。
使用刮毛刀頭拔除敏感部位的毛髮。梳具可在除毛前修整較長毛髮，也可用於修整比基尼線。
除毛時可從根部去除毛髮。再生毛髮更細微，生長更緩慢。效果可達 4 週。
此美體刀具備兩段速設定。速度 1 可超級溫和除毛，速度 2 則可進行快速有效除毛
長達 30 分鐘的無線除毛時間，1 小時快速充電。
於流動清水下沖洗美體刀，確保最佳衛生保養。
配件
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