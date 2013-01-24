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Shaver series 5000 PowerTouch

乾式電鬍刀

PT920/18
2 獲獎記錄
  • 三刀圈刀頭 三刀圈刀頭 三刀圈刀頭
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    Shaver series 5000 PowerTouch 乾式電鬍刀

    PT920/18
    2 獲獎記錄

    三刀圈刀頭

    PowerTouch 勁能系列為您的早晨注入活力。現在充電一次能擁有更長的刮鬍時間，完全水洗式刀頭和三刀圈刀頭提供快速的刮鬍體驗。PowerTouch 勁能系列讓您永遠能飛速完成每天早晨的例行刮鬍。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$10,000.00
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    Shaver series 5000 PowerTouch 乾式電鬍刀

    三刀圈刀頭

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    三刀圈刀頭

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      三刀圈刀頭

      每個刮鬍動作可多刮掉 50% 毛髮

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      • 充電一小時可無線使用 60 分鐘
      • 彈出式鬢角刀
      • 充電座和收納袋
      三刀圈刀頭的刮鬍面積一次可多出 50%

      三刀圈刀頭的刮鬍面積一次可多出 50%

      三刀圈刀頭的 3 圈刮鬍刀片，刮鬍面積一次可多出 50%。0 與 1 數位刀網的 1 型和 0 型刀網，能讓您舒適地刮除長鬍鬚及短鬍渣。

      旋轉式、Flex & Float

      旋轉式、Flex & Float

      彈性刀頭緊貼皮膚，而旋轉式刀頭帶來更大的移動空間，為您提供更緊密、快速、舒適的刮鬍體驗。

      0 與 1 數位刀網能輕易刮除長鬍鬚和短鬍渣

      0 與 1 數位刀網能輕易刮除長鬍鬚和短鬍渣

      0 與 1 數位刀網可舒適刮除長鬍鬚和短鬍渣。1. 1 型刀網可刮除長鬍鬚。2. 0 型刀網可切斷較短鬍渣。

      超級雙刀鋒能豎起鬍鬚，達到徹底刮鬍

      超級雙刀鋒能豎起鬍鬚，達到徹底刮鬍

      第一層刀鋒提起鬍鬚，第二層刀鋒舒適地刮除皮層下的鬍鬚，實現順暢的完美成果。

      最適合用來修整鬢角與短髭

      最適合用來修整鬢角與短髭

      使用彈出式鬢角刀做最後的修飾，實現完美造型。最適合用來維持短髭造型及修整鬢角。

      充電 1 小時即可提供 60 分鐘以上的刮鬍時間

      充電 1 小時即可提供 60 分鐘以上的刮鬍時間

      高節能、強勁且持久的鋰離子電池，在每次充電後能提供更長的刮鬍時間。充電一小時即可提供 60 分鐘以上的刮鬍時間，大約能讓您刮鬍 20 次。此電鬍刀會配合您刮鬍的方式，自動調整其電源配置，因此您實際的刮鬍時間可能會不同。只要快充 3 分鐘，就有足夠的電力可以完成一次刮鬍。

      簡單以清水沖洗乾淨

      簡單以清水沖洗乾淨

      只要打開刀頭，再以水龍頭的水柱徹底沖洗即可。

      LED 顯示幕

      LED 顯示幕

      指示：電量已滿、電量不足、充電中、更換刀頭、快速充電

      適合有線與無線操作

      適合有線與無線操作

      技術規格

      • 刮鬍效能

        刮鬍系統
        • 超級雙刀鋒
        • 三刀圈刀頭
        立體貼面
        旋轉式與彈性刀頭
        造型
        內建彈出式鬢角刀

      • 使用簡單

        刮鬍時間
        60+ 分鐘，可進行多達 21 次刮鬍
        充電時間
        • 一小時
        • 3 分鐘快速充電可供刮鬍 1 次
        顯示器
        • 充電指示燈
        • 電量不足指示
        • 電池充滿指示燈
        • 快速充電指示燈
        • 2 個 LED 指示燈
        清潔
        • 可迅速洗淨的鬍渣室
        • 100% 完全可水洗的電鬍刀
        顯示器指示
        • 電量已滿
        • 電量不足
        • 充電
        • 快速充電
        操作
        • 有線與無線
        • 充電式電池

      • 設計

        握把
        • 防滑
        • 輕鬆好握的人體工學握把

      • 配件

        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋
        收納包
        旅行收納袋
        機座
        充電座

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        自動變壓
        100-240 V
        待機電源
        < 0.25  W
        最大耗電量
        5.4  W

      • 客戶服務

        保固
        兩年保固
        更換式刀頭
        每兩年更換一次 HQ9

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