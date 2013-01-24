充電 1 小時即可提供 60 分鐘以上的刮鬍時間

高節能、強勁且持久的鋰離子電池，在每次充電後能提供更長的刮鬍時間。充電一小時即可提供 60 分鐘以上的刮鬍時間，大約能讓您刮鬍 20 次。此電鬍刀會配合您刮鬍的方式，自動調整其電源配置，因此您實際的刮鬍時間可能會不同。只要快充 3 分鐘，就有足夠的電力可以完成一次刮鬍。