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Shaver series 9000 SensoTouch

乾濕兩用電鬍刀

RQ1290/23
2 獲獎記錄
  • 極致刮鬍體驗 極致刮鬍體驗 極致刮鬍體驗
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    Shaver series 9000 SensoTouch 乾濕兩用電鬍刀

    RQ1290/23
    2 獲獎記錄

    極致刮鬍體驗

    最先進的飛利浦 SensoTouch 黑爵 3D RQ1290 電鬍刀給您前所未有的極致刮鬍體驗。GyroFlex 3D 極致水洗 3D 超智慧貼面系統能貼緊臉部輪廓，並使用 UltraTrack 超效能立體刀網俐落刮除鬍渣。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$30,000.00
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    Shaver series 9000 SensoTouch 乾濕兩用電鬍刀

    極致刮鬍體驗

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      極致刮鬍體驗

      採用 GyroFlex 3D 極致水洗 3D 超智慧貼面系統

      • UltraTrack 和 GyroFlex 3D
      • 充電一小時可無線使用 60 分鐘
      • 精準鬢角刀
      • Jet Clean 全自動清潔系統
      飛利浦 GyroFlex 3D 極致水洗 3D 超智慧貼面系統能隨著每一條曲線緊密貼合

      飛利浦 GyroFlex 3D 極致水洗 3D 超智慧貼面系統能隨著每一條曲線緊密貼合

      GyroFlex 3D 極致水洗 3D 超智慧貼面系統電鬍刀刀頭能隨著每一條曲線緊密貼合，讓肌膚的壓力與疼痛降至最低。

      UltraTrack 超效能立體刀網刀頭能俐落刮除鬍渣

      UltraTrack 超效能立體刀網刀頭能俐落刮除鬍渣

      徹底刮鬍，讓您的肌膚疼痛降至最低。刀頭有 3 個專用刀圈：1 型刀網可刮除一般鬍鬚；長方形刀網可剪除較長或橫長的鬍鬚；而 0 型刀網則可剃淨您臉上最短的鬍渣。

      具備超級雙刀鋒設計的刮鬍刀

      具備超級雙刀鋒設計的刮鬍刀

      飛利浦電鬍刀內建的雙刀鋒系統可將鬍鬚拉高，再舒適地刮除皮層下的鬍鬚，以緊貼皮膚的方式刮鬍。

      Aquatec 乾濕兩用設計，讓您自由選擇舒適的乾剃與清爽的濕剃

      Aquatec 乾濕兩用設計，讓您自由選擇舒適的乾剃與清爽的濕剃

      Aquatec 乾濕兩用設計電鬍刀能任您選擇自己喜愛的刮鬍方式。您可以採用舒適的乾剃，或者使用刮鬍凝膠或刮鬍泡濕剃，讓肌膚更加清爽舒適。

      平滑低摩擦的 SkinGlide 可將疼痛降至最低

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      低摩擦的 SkinGlide 電鬍刀刮鬍表面可順著肌膚滑動，讓您以緊貼肌膚的方式輕鬆刮鬍。

      符合人體工學方便好握的握把，可讓您精確掌控

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      方便好握的電鬍刀握把不但符合人體工學，還具有防滑表層，可確保輕鬆掌握且額外精準。

      Jet Clean+ 全自動清潔系統系統可清潔、潤滑刮鬍刀並為刮鬍刀充電

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      我們的 Jet Clean+ 全自動清潔系統系統可在每次使用後清潔、潤滑刀片並為電池重新充電。它也提供 3 種清潔設定：適合一般使用的「自動」設定、可減少 40% 能源使用量的「節能」設定，以及可徹底清潔的「強力洗淨」設定。

      不刺激肌膚的精準鬢角刀

      不刺激肌膚的精準鬢角刀

      獨特且不刺激肌膚的精準鬢角刀系統設計可避免不必要的肌膚接觸，且可輕鬆使用完美的短髭與鬢角修剪功能。

      技術規格

      • 刮鬍效能

        立體貼面
        GyroFlex 3D 極致水洗 3D 超智慧貼面系統
        刮鬍系統
        • UltraTrack 超效能立體刀網刀頭
        • 極速三刀圈刀頭
        • 0 與 1 數位刀網系統
        • 專利超級雙刀鋒設計
        造型
        不刺激肌膚的精準鬢角刀
        SkinComfort
        貼面滑順設計

      • 使用簡單

        充電
        • 一小時
        • 充電式
        • 無線
        • 快速充電
        刮鬍時間
        長達 20 天
        顯示器
        • 觸控式螢幕控制
        • 數值式電量已滿指示燈
        • 電量不足指示燈
        • 充電指示燈
        • 清潔指示燈
        • 更換刀頭指示燈
        乾濕兩用
        • 乾濕兩用
        • Jet Clean 全自動清潔系統
        清潔
        可水洗
        Jet Clean+ 全自動清潔系統
        • 3 種清潔設定
        • 自動
        • 清潔、潤滑與充電
        • 徹底
        • 低耗能

      • 設計

        握把
        • 纖細握把
        • 輕鬆好握
        • 防滑手把
        外觀質感
        • 全金屬結構
        • LED 顯示幕
        顏色
        黑色

      • 配件

        機座
        充電座
        收納包
        高級旅行袋
        保養
        • 清潔刷
        • 保護蓋
        Jet Clean+ 全自動清潔系統
        • 3 種清潔設定
        • 自動
        • 徹底
        • 低耗能

      • 功率

        電池類型
        鋰電池
        運作時間
        60  分
        自動變壓
        100-240  V
        待機電源
        0.15  W
        最大耗電量
        5.4  W

      • 客戶服務

        兩年保固
        更換式刀頭
        每兩年更換一次 RQ12

      內容物

      箱內其他物品

      • Jet Clean+ 全自動清潔系統
      • 充電座
      • 清潔刷
      • 電源線
      • 保護蓋
      • 清潔液
      • 高級旅行袋

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