每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
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每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
要找到型號有幾種方法：
SH70 替換刀頭相容於 Shaver series 7000 (S7xxx) 和 Star Wars 星際大戰電鬍刀 SW7700。
全新設計的刀片可以在最適修剪位置舒適刮除鬍鬚，減少因拉扯造成的不適感。
本款電鬍刀內建雙刀鋒系統，可先將鬍鬚提起，再舒適地刮除皮層下的鬍鬚，帶給您加倍服貼的刮鬍體驗。
最新飛利浦電鬍刀內建更換提醒，以電鬍刀組符號表示。此符號亮起時即代表您需要更換電鬍刀刀頭。
1. 按下「鬆開」按鈕以打開電鬍刀；2. 以逆時針方向旋轉鎖扣，然後拆下固定件；3. 取出舊電鬍刀刀頭，並小心放入替換刀頭；檢查刀頭是否正確對準刀頭座；4. 重新裝上固定件，然後以順時針方向旋轉鎖扣，將其固定；5. 合上電鬍刀刀頭，聽到「喀噠」一聲即表示刀頭已裝回定位。
更換電鬍刀刀頭之後，您可按住開關按鈕超過 7 秒來整新更換提醒。否則，更換觸動器便會在連續 9 次刮鬍後自動關閉。
每 2 年更換一次電鬍刀刀頭，即可重現 100% 滿分效能。
電鬍刀刀頭
清潔