主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Shaver series 7000

電鬍刀刀頭

SH70/51
尋找產品支援
1 獲獎記錄
  • 刮鬍刀煥然一新 刮鬍刀煥然一新 刮鬍刀煥然一新
    -{discount-value}

    Shaver series 7000 電鬍刀刀頭

    SH70/51
    尋找產品支援

    刮鬍刀煥然一新

    您的電鬍刀刀頭兩年內共刮除臉上 900 萬根毛髮。更換電鬍刀刀頭，重現 100% 滿分效能。相容於 Series 7000 電鬍刀。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    Shaver series 7000 電鬍刀刀頭

    刮鬍刀煥然一新

    您的電鬍刀刀頭兩年內共刮除臉上 900 萬根毛髮。更換電鬍刀刀頭，重現 100% 滿分效能。相容於 Series 7000 電鬍刀。 查看所有優點

    相容的產品

    何處可以找到型號？

    每個產品都有獨一無二的型號。型號通常以英文字母開頭，後面接著數字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    要找到型號有幾種方法：

    在包裝盒上
    在產品內部
    在產品上
    在手冊上

      刮鬍刀煥然一新

      每 2 年更換刀頭，可達到完美的刮鬍效果

      • GentlePresicion 刀片
      • 適用於 S7000 (S7xxx)
      • 適用於 Star Wars 星際大戰電鬍刀 SW77xx
      Shaver series 7000 的替換刀頭

      Shaver series 7000 的替換刀頭

      SH70 替換刀頭相容於 Shaver series 7000 (S7xxx) 和 Star Wars 星際大戰電鬍刀 SW7700。

      GentleTrack 刀片可以提供服貼乾淨的刮鬍體驗，不刺激肌膚

      GentleTrack 刀片可以提供服貼乾淨的刮鬍體驗，不刺激肌膚

      全新設計的刀片可以在最適修剪位置舒適刮除鬍鬚，減少因拉扯造成的不適感。

      超級雙刀鋒電鬍刀帶給您舒適服貼的刮鬍體驗

      超級雙刀鋒電鬍刀帶給您舒適服貼的刮鬍體驗

      本款電鬍刀內建雙刀鋒系統，可先將鬍鬚提起，再舒適地刮除皮層下的鬍鬚，帶給您加倍服貼的刮鬍體驗。

      只要兩個步驟就能更換刀頭

      只要兩個步驟就能更換刀頭

      最新飛利浦電鬍刀內建更換提醒，以電鬍刀組符號表示。此符號亮起時即代表您需要更換電鬍刀刀頭。

      方便更換電鬍刀刀頭

      方便更換電鬍刀刀頭

      1. 按下「鬆開」按鈕以打開電鬍刀；2. 以逆時針方向旋轉鎖扣，然後拆下固定件；3. 取出舊電鬍刀刀頭，並小心放入替換刀頭；檢查刀頭是否正確對準刀頭座；4. 重新裝上固定件，然後以順時針方向旋轉鎖扣，將其固定；5. 合上電鬍刀刀頭，聽到「喀噠」一聲即表示刀頭已裝回定位。

      更換電鬍刀刀頭之後請整新電鬍刀

      更換電鬍刀刀頭之後請整新電鬍刀

      更換電鬍刀刀頭之後，您可按住開關按鈕超過 7 秒來整新更換提醒。否則，更換觸動器便會在連續 9 次刮鬍後自動關閉。

      刮鬍刀煥然一新

      刮鬍刀煥然一新

      每 2 年更換一次電鬍刀刀頭，即可重現 100% 滿分效能。

      技術規格

      • 電鬍刀刀頭

        適用產品型號
        Shaver series 7000 (S7xxx)
        每一包裝內的電鬍刀刀頭數
        3

      • 清潔

        用途
        使用噴霧清潔劑 HQ110

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品

          獲獎記錄

          評論

          成為第一個複查該產品