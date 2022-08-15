服貼刮鬍，先進肌膚防護

飛利浦 Series 7000 可順暢地滑過肌膚，即使是 3 天未刮的鬍鬚也能服貼地刮除每一根毛髮。這款電鬍刀配備先進的 SkinIQ 技術，讓刮鬍刀感測、順應您的需求，並引導您正確地刮鬍，以提升肌膚防護。