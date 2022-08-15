Shaver series 7000 乾濕兩用電鬍刀
服貼刮鬍，先進肌膚防護
飛利浦 Series 7000 可順暢地滑過肌膚，即使是 3 天未刮的鬍鬚也能服貼地刮除每一根毛髮。這款電鬍刀配備先進的 SkinIQ 技術，讓刮鬍刀感測、順應您的需求，並引導您正確地刮鬍，以提升肌膚防護。
查看所有優點
建議零售價格: NT$12,888.00
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Shaver series 7000 乾濕兩用電鬍刀
服貼刮鬍，先進肌膚防護 搭配 SkinIQ 技術 具保護作用的 SkinGlide 塗層 SteelPrecision 刀片 Motion Control 感應器 360-D 彈性刀頭 可減少摩擦以將刺激降至最低的電鬍刀
電鬍刀刀頭與皮膚之間隔有防護塗層。由每平方公釐高達 2,000 顆微型技術珠粒組成，可減少 25%* 的肌膚摩擦，將刺激降至最低。
每次推動都能達到更高的修剪效能
此款飛利浦電鬍刀配備 45 個自動磨利 SteelPrecision 刀片，可提供強大卻溫和的除毛體驗，每分鐘可完成多達 90,000 次切割動作，徹底刮鬍，一次能除去更多毛髮**，讓您擁有乾淨舒適的肌膚觸感。
引導您以更好的技巧刮鬍
電鬍刀動態感應技術可追蹤刮鬍方式，並引導您運用更有效率的技巧。大約在刮鬍三次後，大多數的男性都能改善刮鬍技巧，減少滑動次數***。
使用飛利浦 GroomTribe 應用程式，充分掌握技巧
將飛利浦電鬍刀與 GroomTribe 應用程式配對，準備好掌握技巧。只要追蹤進度，並量身打造專屬的例行刮鬍程序，就能獲得服貼且溫和的刮鬍體驗。
AI智能轉速科技-一週不刮照樣瞬間剃除
搭載AI智能轉速科技，刀頭會以每秒125次偵測鬍鬚密度，自動調整馬達轉速提升切割動力，有感提升刮鬍效率。
貼合臉部輪廓
飛利浦電鬍刀的彈性刀頭可 360° 旋轉，貼合您的臉部輪廓，徹底舒適地刮除毛髮。
將毛髮導引至最佳修剪位置
這款全新造型精準電鬍刀採用毛髮導引溝槽，給您最佳的修剪與肌膚舒適度。
強效清潔座易於保養與維護衛生
這款強效清潔座可在 1 分鐘內徹底清潔並潤滑電鬍刀，清洗效果更勝用水清潔的 10 倍****。使用強效清潔座有助於維持電鬍刀效能，並提高衛生。
選擇方便乾刮或清爽濕刮
可依照您的喜好使用乾濕兩用電鬍刀。可享受便利乾刮，或搭配您最愛的刮鬍泡或刮鬍凝膠，享受清爽濕刮。
修整短髭與鬢角
使用彈出式鬢角刀修飾並塑造短髭與鬢角，輕鬆實現完美造型。
5 種長度設定，打造百變修鬍造型
鬢角造型修容器配件有 5 種不同長度設定可供選擇，從完美鬍渣到精細修整的短鬍鬚，應有盡有。此功能也有助於預先刮鬍修剪。
充電 1 小時可刮鬍 60 分鐘
適合在家或外出使用的電鬍刀。充電 1 小時即可提供 60 分鐘的刮鬍時間，或者插上插頭，即可立即持續提供電力。
一小時內即可充飽電
飛利浦電鬍刀搭配強力且節能的鋰電池，只需 1 小時就能充飽電。很趕嗎？讓電鬍刀充電 5 分鐘，電力就足以進行 1 次完整刮鬍。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
SmartClick 配件
適用產品型號
RQ585/51 不適合角形刀頭類型
配件
充電座
是 維護保養
清潔刷 附件
鬢角造型修容器 Quick Clean Pod 內建彈出式鬢角刀
是 旅行及收納
旅行盒
軟體
軟體更新
飛利浦提供購買日期後為期 2 年的相關軟體更新 應用程式
GroomTribe
透過 Bluetooth® 連接 智慧型手機相容性
iPhone 和 Android™ 裝置
功率
運作時間
60 分鐘 自動變壓
100-240 V 電池類型
鋰電池 充電 待機電源
0.04
W 最大消耗功率
9
W
設計
色彩
暗鉻色 握把
橡膠握把 電鬍刀刀頭
有角度
客戶服務
2 年保固
是 更換刀頭 SH71
每 2 年更換一次 SH71
刮鬍效能
立體貼面
360-D 彈性刀頭 刮鬍系統
SteelPrecision 刀片 SkinIQ 技術
具保護作用的 SkinGlide 塗層
Motion Control 感應器
Power Adapt 感應器
使用簡單
顯示器
動作控制指示燈
LED 顯示幕
電量指示燈
旅行鎖 乾濕兩用
乾濕兩用 清潔
相較於無塗層材質 * 與飛利浦 3000 系列比對測試。 * * 根據 2019 年飛利浦 S7000 系列與 GroomTribe 應用程式使用者。 * * * 比較清潔匣中採用清潔液與水洗後的刮鬍碎屑
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。