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耳機附麥克風

SHE9105BS/00
3 獲獎記錄
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    耳機附麥克風

    SHE9105BS/00
    3 獲獎記錄

    享受高效能的精準聲音表現

    飛利浦 SHE9105 耳機配備頂級驅動器與精密打造的金屬外殼，可呈現細膩純淨的音色。橢圓形導音管與 3 種耳塞為您提供絕佳舒適感與貼合度，線控麥克風還能方便您切換音樂與通話功能。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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        音響系統
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        振膜
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        頻率反應
        7 - 25000  Hz
        阻抗
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        磁鐵類型
        類型
        動態
        音圈
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        OFC
        纜線連接
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        纜線長度
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        連接器表面處理
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      • 包裝尺寸

        包裝類型
        紙箱
        貨架放置類型
        兩用
        EAN
        69 25970 70074 0
        深度
        1  吋
        深度
        2.5  cm
        總重
        0.104  lb
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        0.0474  kg
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        1
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        總重
        0.384  lb
        總重
        0.174  kg
        GTIN
        2 69 25970 70074 4
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        包裝數
        3
        皮重
        0.295  lb
        皮重
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        總重
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        GTIN
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        淨重
        0.709  lb
        淨重
        0.3216  kg
        包裝數
        24
        皮重
        2.984  lb
        皮重
        1.3534  kg
        寬度
        7.1  吋
        寬度
        18.1  cm

      內容物

      箱內其他物品

      • 護蓋
      • 泡棉護蓋

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